Le leader des Seattle Proud Boys qui a conduit la foule au Capitole le 6 janvier a été condamné à 18 ans de prison

Un membre éminent du gang néofasciste Proud Boys qui a conduit une foule de dizaines de membres dans le Capitole américain le 6 janvier a été condamné à 18 ans de prison, l’une des peines les plus lourdes jamais prononcées en relation avec l’agression dans les couloirs. du Congrès.

Ethan Nordean, qui utilisait le pseudonyme de Rufio Panman, a été reconnu coupable de complot séditieux avec trois autres Proud Boys plus tôt cette année pour avoir conspiré en vue de s’opposer avec force au transfert légal du pouvoir présidentiel, puis a déclenché la violence populaire pour bouleverser les élections américaines.

Les hommes ont également été reconnus coupables d’un certain nombre d’autres crimes, notamment d’entrave et de destruction de biens gouvernementaux, entre autres chefs d’accusation.

Nordean, caractérisé dans les documents d’accusation comme le « sergent d’armes » autoproclamé d’une section de Seattle du groupe d’extrême droite, est le quatrième des cinq accusés des Proud Boys à recevoir certaines des peines de prison les plus longues à ce jour en relation avec l’attaque. .

Enrique Tarrio, désormais ancien leader des Proud Boys, sera condamné le 5 septembre. Les procureurs demandent une peine de prison de 33 ans, ce qui serait la peine la plus lourde jamais infligée à un accusé du 6 janvier.

Les lignes directrices fédérales en matière de détermination des peines de prison suggéraient que Nordean pourrait être condamné à une peine de 27 à 33 ans. Les procureurs ont recherché 27 ans.

Lors d’une audience de détermination de la peine le 1er septembre à Washington DC, le juge de district américain Timothy Kelly a déterminé que la destruction de Nordean équivalait à du terrorisme, ajoutant ce qu’on appelle une « amélioration » des lignes directrices en matière de condamnation pour le crime de destruction de biens gouvernementaux.

Le juge a appliqué les mêmes améliorations à trois autres Proud Boys condamnés cette semaine, mais s’est jusqu’à présent abstenu d’imposer des peines de prison plus lourdes pour des crimes qu’il a comparés à des événements faisant de nombreuses victimes.

Joe Biggs a été condamné à 17 ans, Zachary Rehl à 15 ans et Dominic Pezzola – le seul coaccusé qui n’a pas été reconnu coupable de complot séditieux – a été condamné à 10 ans, l’une des peines les plus lourdes jamais prononcées parmi les centaines prononcées par le Capitole. cas d’émeutes.

La peine de Nordean est la plus longue de toutes les émeutes au Capitole jusqu’à présent, aux côtés du fondateur d’Oath Keepers, Stewart Rhodes, qui a également été reconnu coupable de complot séditieux et condamné de la même manière à 18 ans de prison.

De gauche à droite, Zachary Rehl, Ethan Nordean et Joe Biggs, membres des Proud Boys, marchent vers le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. (PA)

Les procureurs ont fait valoir que Nordean et ses coaccusés « ont dirigé, mobilisé et conduit » une foule de 200 partisans vers le Capitole le 6 janvier, « conduisant au démantèlement de barricades métalliques, à la destruction de biens, à la violation du bâtiment du Capitole et à des atteintes à la loi ». application », puis se sont vantés de leurs actions sur les réseaux sociaux et dans des messages de discussion en groupe qui ont ensuite été partagés avec les jurés.

Nordean a gagné en notoriété dans les cercles d’extrême droite après avoir assommé un homme lors des bagarres des Proud Boys avec des manifestants antifascistes à Portland, dans l’Oregon, un moment qui a déclenché un tournant violent dans la présence et le recrutement du groupe dans la rue, exploitant la rage des hommes blancs et s’appuyant sur des postures semi-ironiques et une culture de bar pour blanchir sa violence et son sectarisme toxique.

« Pourquoi ne pas simplement se déchaîner pour ne plus avoir à faire face à ces problèmes ? » Nordean a écrit dans une discussion de groupe des Proud Boys. « Vivez libre ou mourez dur. »

Après que le président Trump de l’époque ait dit aux Proud Boys de « prendre du recul et de rester les bras croisés » lors d’un débat présidentiel télévisé, les membres du groupe et leurs alliés ont entendu cela comme un appel à l’action. « Il a dit notre nom! » Nordéen a écrit.

Les procureurs ont également fait valoir que Nordean avait joué un rôle déterminant dans le recrutement des Proud Boys pour défiler à leurs côtés à Washington DC.

Deux semaines avant le 6 janvier 2021, Nordean a publié sur la plateforme de médias sociaux Parler que « quiconque cherche à nous aider avec des équipements de sécurité/de protection ou des équipements de communication serait très apprécié, les choses sont devenues plus dangereuses pour nous l’année dernière, quoi que ce soit. ça aide. » Deux jours avant le siège, il a posté une vidéo de lui-même et d’autres Proud Boys portant un équipement tactique. « Qu’ils se souviennent du jour où ils ont décidé de nous faire la guerre », peut-on lire en légende.

Nordean, comme ses coaccusés, a fait écho à plusieurs reprises aux fausses affirmations de l’ancien président concernant la fraude électorale et la manipulation, y compris dans un podcast d’une heure publié sur ses réseaux sociaux dans lequel il s’est déchaîné sans fondement contre la « fraude électorale flagrante et généralisée » lors des élections de 2020. .

Il a également appelé les Proud Boys à « ramener cet esprit original de 1776 qui a réellement établi le caractère de ce qu’est l’Amérique ».

« Il est plus que jamais évident que si vous êtes un patriote, vous serez pris pour cible et ils s’en prendront à vous », a-t-il écrit sur Parler un jour avant l’attaque. « [F]Ce qui est étrange, c’est qu’ils ne réalisent pas que nous venons pour eux.

Après avoir conduit les Proud Boys et d’autres membres de la foule autour et à l’intérieur du Capitole, Nordean a publié une photo d’un officier de police du Capitole américain, écrivant que « si vous vous sentez mal pour la police, vous faites partie du problème ».

« Ils se soucient davantage de la propriété fédérale (notre propriété) que de protéger et de servir le peuple. RETOURNEZ LE NOIR ET LE JAUNE », a écrit Nordean, faisant référence aux couleurs des Proud Boys.

Lors de son audience de détermination de la peine vendredi, Nordean a déclaré qu’il « mettrait au défi quiconque est fier de ce qui s’est passé ». [on January 6] imaginer que c’était votre proche qui n’est pas rentré à la maison ce jour-là.

«Je voudrais m’excuser pour mon manque de leadership ce jour-là» il a dit.