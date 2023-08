Le leader des Proud Boys risque 33 ans de prison — RT World News

Le ministère américain de la Justice demande 33 ans de prison pour l’ancien dirigeant des Proud Boys, Enrique Tarrio, qui a été reconnu coupable de complot séditieux plus tôt cette année en relation avec l’émeute de 2021 au Capitole américain.

Dans un dossier déposé jeudi, les procureurs ont demandé une longue peine de prison pour Tarrio et le coaccusé Joseph Biggs, qui était également affilié au groupe de droite, arguant « Ce ne sont pas des héros ; ce sont des criminels.

«Ils ont lâché une force sur le Capitole qui était calculée pour exercer leur volonté politique sur les élus par la force et pour annuler les résultats d’une élection démocratique. Les fantassins de droite visent à maintenir leur chef au pouvoir. Ils ont raté, » a déclaré le gouvernement, faisant apparemment référence à l’ancien président Donald Trump.

Auparavant président national des Proud Boys, Tarrio a été reconnu coupable de complot en mai dernier après avoir été accusé d’avoir planifié des efforts pour invalider la victoire de Joe Biden dans la course présidentielle de 2020. Bien qu’il n’ait pas assisté au Capitole le 6 janvier 2021, les procureurs ont jugé Tarrio le « chef du complot pour arrêter la certification » de l’élection, affirmant qu’il avait aidé à orchestrer les troubles violents dans les couloirs du Congrès.















L’équipe de défense de Tarrio a fait valoir que la peine de 33 ans demandée par le gouvernement était extrême et insiste sur le fait qu’il n’y avait pas de complot coordonné pour attaquer le Capitole américain, suggérant plutôt que Trump était à blâmer pour avoir incité ses partisans à « se battre comme un diable » avant l’émeute du 6 janvier.

Si la demande des procureurs était acceptée, Tarrio et Biggs seraient passibles de la peine la plus sévère pour tous les accusés de l’émeute du Capitole à ce jour, y compris le fondateur de la milice Oath Keepers, Stewart Rhodes, qui a été condamné à 18 ans de prison après une condamnation distincte pour complot l’année dernière. Aux côtés de Tarrio, les procureurs cherchent également à imposer des peines de prison de 30, 27 et 20 ans à trois autres coaccusés, tous présumés être des membres actuels ou anciens de Proud Boy impliqués dans les événements du 6 janvier.