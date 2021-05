Le leader des Proud Boys Ethan Nordean s’en prend à Trump

WASHINGTON – Le dirigeant des Proud Boys, Ethan Nordean, s’en est pris au président Donald Trump, l’accusant d’avoir induit ses partisans en erreur, puis de les avoir abandonnés malgré leur loyauté inébranlable.

« Nous sommes maintenant et avons toujours été seuls. Tellement heureux qu’il ait pu pardonner à un groupe de dégénérés comme son dernier mouvement et s — sur nous à la sortie », a déclaré Nordean dans un message chargé de jurons sur le ancien président. « F — vous trompez, vous nous avez laissé sur [t]il champ de bataille sanglant et seul. «

Nordean est l’un des nombreux membres du groupe extrémiste ayant des liens avec la suprématie blanche dont les membres se décrivent comme des «chauvins occidentaux». Il fait partie des plus de 400 personnes qui ont été inculpées pour leurs rôles présumés dans l’assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier.

Les procureurs ont déclaré que Nordean, ainsi que d’autres membres de Proud Boys, prévoyaient de franchir les barricades de la police et de se forcer à l’intérieur du bâtiment ce jour-là. Nordean, le «sergent d’armes» autoproclamé de la section de Seattle des Proud Boys, fait face à plusieurs accusations, notamment de complot, d’obstruction à une procédure officielle et d’aide et d’encouragement.

Dans un dossier judiciaire jeudi, les procureurs ont détaillé des communications envoyées via l’application de messagerie instantanée Telegram qui, selon eux, montrent des preuves supplémentaires que Nordean et d’autres membres de Proud Boys ont conspiré pour violer le Capitole. Les procureurs ont inclus la diatribe anti-Trump dans laquelle Nordean semblait reconnaître que lui et d’autres faisaient face à des accusations criminelles parce qu’ils suivaient l’exemple de Trump.

Émeute du Capitole:L’émeute du Capitole a suscité des accusations de complot contre 31 suspects, mais à quel point est-ce difficile à prouver?

Émeute du Capitole:Un panel de la Chambre propose une commission bipartite anti-émeute du Capitole pour étudier le terrorisme intérieur le 6 janvier

« J’ai suivi ce gars pendant 4 ans et tout donné et tout perdu. Oui, il nous a réveillés, mais il nous a amenés à croire qu’une grande justice était sur nous … et cela ne s’est jamais produit », a écrit Nordean en janvier. 20, après que les membres de Proud Boys ont été inculpés, « maintenant, certains de mes bons amis et moi-même risquons une peine de prison parce que nous avons suivi cet exemple et ne l’avons jamais remis en question. »

Le dépôt faisait suite à une requête de l’avocat de Nordean accusant les procureurs de ne pas avoir divulgué en temps opportun des preuves qui contredisaient les allégations de complot. Les avocats de la défense ont cité plusieurs messages envoyés après le 6 janvier dans lesquels Nordean a déclaré que l’assaut du Capitole n’était pas prévu et qu’il ne voulait plus être impliqué dans la politique.

Les procureurs ont rejeté les allégations, affirmant que la multitude de messages extraits du téléphone de Nordean sont « loin d’être à décharge » et contiennent des preuves supplémentaires d’un crime.

Émeute du Capitole:Un officier du Corps des Marines devient le premier membre du service actif inculpé dans l’attaque du 6 janvier, selon le DOJ

Trump a été destitué par la Chambre une deuxième fois pour son rôle dans l’incitation à la foule qui a pris d’assaut le Capitole pendant que le Congrès comptait les votes du collège électoral certifié par l’État. La destitution a fracturé le Parti républicain, avec 10 membres du GOP de la Chambre votant pour la destitution et d’autres reconnaissant le rôle de Trump mais arguant que la destitution diviserait davantage le pays.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Qui a voté pour l’acquittement de Trump, a par la suite condamné l’ancien président, affirmant que son « crescendo de théories du complot » avait provoqué l’insurrection. Trump a été acquitté par le Sénat.

Témoignant plus tôt cette semaine devant un comité du Sénat, le procureur général Merrick Garland a refusé de dire si les affirmations de Trump selon lesquelles une élection présidentielle volée avait incité à l’insurrection. Plus généralement, Garland a déclaré que les faux récits et la désinformation conduisaient à des actes d’extrémisme domestique.