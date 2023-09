Le leader des Proud Boys, Ethan Nordean, écope de 18 ans de prison, soit la peine la plus longue lors de l’attaque du 6 janvier.

Un ancien dirigeant du groupe d’extrême droite Proud Boys a été condamné à 18 ans de prison pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole américain, égalant ainsi le record de la peine la plus longue dans l’attaque.

Ethan Nordean était « le leader incontesté sur le terrain le 6 janvier », a déclaré le procureur Jason McCullough. Les procureurs avaient demandé au juge de condamner le président de la section de la région de Seattle à 27 ans de prison.

Nordean, d’Auburn, Washington, était l’un des nombreux membres reconnus coupables d’avoir dirigé une attaque contre le Capitole pour tenter d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir de Donald Trump à Joe Biden après l’élection présidentielle de 2020. Il a été reconnu coupable de complot séditieux et d’autres accusations graves.

Les avocats de la défense ont rejeté l’idée selon laquelle Nordean était plus responsable que d’autres de l’attaque et ont nié l’existence d’un projet d’attaque du Capitole le 6 janvier 2021.

Le membre le plus en vue des Proud Boys condamné après ce procès qui a duré des mois, l’ancien haut dirigeant Enrique Tarrio, devrait être condamné mardi.

Stewart Rhodes, leader et fondateur d’un autre groupe d’extrême droite, les Oathkeepers, a également été condamné plus tôt cette année à 18 ans de prison.

« Pointe de la lance »

La condamnation de Nordean intervient après que Dominic Pezzola, un ancien membre de Proud Boy qui a brisé une fenêtre du Capitole américain ce jour-là, a été condamné à 10 ans de prison.

Pezzola, 46 ans, a pris le bouclier anti-émeute d’un policier et l’a utilisé pour briser la fenêtre, permettant ainsi aux émeutiers de faire la première brèche dans le Capitole. Il a ensuite filmé une « vidéo de célébration » avec un cigare à l’intérieur du bâtiment, ont indiqué les procureurs.

Cependant, il était une recrue récente des Proud Boys et un jury l’a acquitté de l’accusation la plus médiatisée, celle de complot séditieux, un délit rarement porté à l’époque de la guerre civile. Il a été reconnu coupable d’autres accusations graves et les procureurs ont requis 20 ans de prison.

« C’était un fantassin enthousiaste », a déclaré le procureur Erik Kenerson.

Le juge de district américain Timothy Kelly a noté que Pezzola, de Rochester, New York, était un nouveau venu dans le groupe qui n’avait pas écrit le genre de messages en ligne de plus en plus violents que ses coaccusés avaient fait avant l’attaque du 6 janvier.

Pourtant, il a été en quelque sorte une « pointe de lance » en permettant aux émeutiers d’entrer dans le Capitole, a déclaré le juge, qui a décidé d’appliquer à la peine une peine plus sévère pour terrorisme.

Le fier garçon Dominic Pezzola, au centre, tenant un bouclier de police, est vu à l’intérieur du bâtiment du Capitole à Washington, le 6 janvier 2021. (Manuel Balce Ceneta/Associated Press)

« La réalité est que vous avez brisé cette fenêtre et laissé les gens commencer à affluer dans le bâtiment du Capitole et menacer la vie de nos législateurs », a déclaré Kelly à Pezzola. « Ce n’est pas quelque chose que j’aurais jamais imaginé voir dans notre pays. »

Les avocats de la défense avaient demandé cinq ans de prison pour Pezzola, affirmant qu’il avait été « pris dans la folie » ce jour-là.

Pezzola a déclaré au procès qu’il avait initialement saisi le bouclier du policier pour se protéger des mesures antiémeutes de la police, et ses avocats ont soutenu qu’il n’avait brisé qu’une seule vitre et que ce étaient d’autres émeutiers qui avaient brisé le reste de la fenêtre.

Il a déclaré au juge qu’il aurait souhaité ne jamais avoir traversé une zone réglementée le 6 janvier et il s’est excusé auprès de l’officier dont il avait pris le bouclier. « Il n’y a pas de place dans mon avenir pour les groupes ou la politique, quelle qu’elle soit », a-t-il déclaré.

Mais plus tard, alors qu’il quittait la salle d’audience, il a levé le poing et a déclaré : « Trump a gagné ! »

Deux autres Proud Boys ont été condamnés jeudi. Joseph Biggs, un organisateur d’Ormond Beach, en Floride, a reçu un mandat de 17 ans, et Zachary Rehl, l’un des dirigeants de la section de Philadelphie, a reçu 15 ans.

Le procès des Proud Boys a mis à nu l’adhésion des extrémistes d’extrême droite aux mensonges de Trump, un républicain, selon lesquels les élections de 2020 lui avaient été volées.

Plus de 1 100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés aux émeutes du Capitole. Plus de 600 personnes ont été reconnues coupables et condamnées.