Le leader des Proud Boys, Enrique Tarrio, plaide coupable pour l’incendie d’une bannière BLM

WASHINGTON – Le leader des Proud Boys, Henry « Enrique » Tarrio, a plaidé coupable lundi à deux chefs d’accusation, dont un lié à l’incendie d’une bannière Black Lives Matter, lors d’un incident quelques semaines avant l’insurrection du 6 janvier au Capitole.

Tarrio, 37 ans, de Miami, a plaidé coupable devant la Cour supérieure de Washington pour destruction de biens, pour avoir brûlé une bannière volée dans une église de Washington et pour tentative de possession d’un dispositif d’alimentation en munitions de grande capacité.

Le procureur américain par intérim Channing Phillips et le chef de la police métropolitaine Robert Contee III ont annoncé les plaidoyers.

Chaque infraction est passible d’une peine maximale de six mois de prison et d’une amende de 1 000 $.

La condamnation est prévue pour le 23 août devant le juge Harold L. Cushenberry, Jr.

Le crime a eu lieu le 12 décembre, lorsque des membres non identifiés des Proud Boys ont volé une bannière Black Lives Matter à l’église méthodiste unie d’Asbury dans les rues 11th et K, selon le ministère de la Justice. Le groupe a ensuite brûlé la banderole à une intersection voisine, a indiqué le département.

Tarrio a posté une photo sur son compte de médias sociaux Parler se montrant tenant un briquet éteint près de la bannière et a admis plus tard avoir brûlé la bannière dans les commentaires des médias sociaux et dans de nombreux médias.

Tarrio a été arrêté le 4 janvier lors d’un appel téléphonique avec un journaliste de USA TODAY.

La police a trouvé deux magazines d’armes à feu de grande capacité lors d’une fouille du sac de livres de Tarrio lors de son arrestation, selon le ministère de la Justice. Lors d’un entretien avec la police, Tarrio a déclaré qu’il allait transférer les magazines à un client qui se trouverait également à Washington, selon le département.