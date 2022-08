Le leader des Monkees, Micky Dolenz, porte plainte contre le FBI

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le FBI a été poursuivi en justice par le seul membre survivant des Monkees, Micky Dolenz, pour tout dossier pouvant l’impliquer, ses camarades décédés ou le groupe lui-même.

Dolenz, dont le nom complet est George Michael Dolenz Jr., a déposé une requête civile contre le ministère de la Justice, citant la loi sur la liberté d’information.

Les singes étaient enquêté par le FBI deux fois, une fois pour des activités présumées anti-guerre du Vietnam en 1967 et une autre pour laquelle toute information a été complètement expurgée.

En plus d’être un groupe de rock, les quatre hommes étaient dans un spectacle du même nom.

Le bureau du FBI à Los Angeles a enquêté sur les hommes, Dolenz, Mike Nesmith, Davy Jones et Peter Tork, en écrivant : « Des messages subliminaux ont été représentés sur l’écran qui, de l’avis de [redacted] constituaient des « innovations de gauche à caractère politique ». Ces messages et images étaient des éclairs d’émeutes à Berkeley, des messages anti-américains sur la guerre au Vietnam, des émeutes raciales à Selma, en Alabama, et des messages similaires qui avaient reçu une réponse défavorable du public.”

Bien que l’on ne sache pas exactement pourquoi Dolenz a décidé d’intenter une action, dans les documents juridiques obtenus par Rolling Stone, le dossier des plaignants est rédigé comme suit : “M. Dolenz a la capacité de diffuser des informations à grande échelle et peut utiliser les informations obtenues grâce à sa demande. dans une œuvre originale, notamment un film, un documentaire ou un livre indécent.”

Après le décès de Nesmith en décembre 2021, Dolenz, 77 ans, est le dernier Monkee survivant.

Les Monkees ont été nominés pour un Grammy Award mais n’en ont jamais ramené un chez eux. Ils ont remporté un Emmy Award pour leur émission de télévision en 1967.

