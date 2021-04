AUGUSTA, Géorgie – Hideki Matsuyama était à 5 sous la normale et à deux coups de la tête samedi lorsque le troisième tour du Masters a été interrompu par un retard météorologique d’une heure et 18 minutes. Cherchant un moyen de remplir le temps, il est allé à sa voiture dans le parking, a sorti son téléphone portable et a commencé à jouer à des jeux vidéo.

À partir de maintenant, tous les golfeurs du monde entier devraient attendre un retard de pluie dans leur voiture, sur leur téléphone portable, en jouant à des jeux. C’est parce que lorsque le jeu des Masters a repris, Matsuyama s’est déchaîné à travers ses huit derniers trous dans un superbe par six sous, y compris quatre birdies et un aigle, pour sauter dans une surprenante avance de quatre coups avant le dernier tour de dimanche.

«Peut-être que je ne l’aurais pas cru», a-t-il dit plus tard par l’intermédiaire d’un interprète, et cela avait tout le sens du monde. Qui l’aurait fait? Il venait de frapper son pire coup de la semaine, a-t-il déclaré plus tard – une promenade capricieuse dans les arbres à l’extrême droite du 11e fairway – mais quand il est revenu après s’être refroidi dans sa voiture, il a trouvé une ouverture sur le green avec son approche et a coulé un putt de birdie de 19 pieds pour aller à la normale 6 sous.

«Je me suis juste dit que je ne pouvais rien frapper de pire que ça», a-t-il déclaré à propos du lecteur. « Peut-être que cela a soulagé une certaine pression, je ne sais pas, mais je l’ai bien frappé après le retard. »

Contrairement à certains de ses meilleurs concurrents qui semblaient avoir du mal à comprendre à quel point la pluie ralentissait les greens, modifiant non seulement le parcours de golf mais aussi le tournoi, Matsuyama avait l’air d’avoir basculé un interrupteur au moment de son retour.

Il a réussi un birdie avec la normale 3 12e à partir de 10 pieds, a réussi un birdie à la normale 5 15e à partir de 6 pieds, a réussi un birdie au 16e par 3 à partir de 4 pieds et a réussi un birdie à la normale 4 17e à partir de 11 pieds. Quand il a sauvé la normale de 18 derrière le green, il a terminé avec un 7-under 65, le seul tour sans bogey jusqu’à présent à ce Masters, tout un exploit lors d’une journée de ciel changeant, de vents ondulés à la pluie à un apaisement. douceur pour finir les choses.

«J’ai frappé chaque coup pratiquement exactement comme je le voulais», a-t-il déclaré. Son total de 54 trous était de 11 sous la normale, quatre de mieux qu’un quatuor de golfeurs à 7 sous, y compris le leader des première et deuxième rondes Justin Rose.

S’il continue comme ça, Matsuyama, 29 ans, deviendrait le premier golfeur japonais masculin à remporter un majeur. Deux femmes japonaises ont remporté des tournois majeurs: Hisako Higuchi a remporté le championnat LPGA 1977 et Hinako Shibuno a remporté l’Open britannique féminin 2019.

Samedi dernier, sa compatriote, Tsubasa Kajitani, 17 ans, a remporté l’Augusta National Women’s Amateur.

Normalement, Matsuyama, qui a joué pour la première fois au Masters il y a 10 ans en tant qu’amateur, avait un grand rassemblement de reporters et de photographes japonais pour suivre chacun de ses mouvements. Mais en raison des restrictions de voyage COVID-19, le pack média est presque inexistant.

On lui a demandé si cela réduisait peut-être la pression sur lui cette semaine.

«Je ne sais pas comment y répondre d’une bonne manière», a-t-il déclaré, «mais être devant les médias est toujours difficile. Je suis content que les médias soient ici pour le couvrir, mais ce n’est pas ma chose préférée à faire, se lever et répondre aux questions. Et donc avec moins de médias, cela a été beaucoup moins stressant pour moi, et j’ai apprécié cette semaine.

Le vrai test intervient lors de la dernière manche de dimanche. «Ce sera une nouvelle expérience pour moi, étant le leader du tour final dans une majeure», a-t-il déclaré. «Tout ce que je peux faire, c’est me détendre.»

Les journalistes japonais ne sont peut-être pas ici en force, mais il sait que les yeux d’une nation passionnée de golf seront certainement rivés sur lui.