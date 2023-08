La rock star Brandon Flowers a déclaré avoir été confrontée à une « situation impossible » lors d’un récent concert en Géorgie, au cours duquel la foule s’en est pris au groupe pour avoir invité un fan russe sur scène à jouer de la batterie.

Les Killers jouaient à la Black Sea Arena de Batoumi ce mois-ci lorsque Flowers a repéré un fan avec une pancarte indiquant « Si le destin est gentil, je serai ton batteur ce soir. » Flowers a invité le fan sur scène et, après avoir appris qu’il venait de Russie, a demandé à la foule « Est-ce que tu es d’accord avec l’arrivée d’un Russe ici ? Ça me va. »

La foule a répondu par des huées et des quolibets, qui ont gagné en intensité après que Flowers leur ait dit que tous les fans des Killers étaient « frères et sœurs. » Une fois leur set terminé, le groupe a quitté la scène sans dire au revoir.















« J’ai dû calmer une situation impossible » Flowers a déclaré au Times samedi. « Nous voulons que nos concerts soient communautaires et je ne savais pas que les mots qu’on m’a appris toute ma vie pour représenter l’unité de la famille humaine pouvaient être considérés comme étant une occupation pro-russe. Nous sommes tristes de la façon dont cela s’est déroulé.

Le groupe a présenté ses excuses à la foule après le spectacle. « Nous reconnaissons qu’un commentaire visant à suggérer que l’ensemble du public et des fans des Killers sont des ‘frères et sœurs’ pourrait être mal interprété », a-t-il ajouté. il a lu. « Nous ne voulions contrarier personne et nous nous en excusons. Nous sommes à vos côtés et espérons revenir bientôt.

Ancienne république soviétique, la Géorgie est divisée entre ceux qui considèrent la Russie comme une « agresseur » après la guerre de 2008 en Ossétie du Sud et en Abkhazie – et aux côtés de l’Ukraine et de l’OTAN dans le conflit actuel – et ceux qui souhaitent maintenir leurs liens culturels et économiques avec la Russie.