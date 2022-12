Le leader des Guns N’ Roses, Axl Rose, cessera de lancer un micro après qu’un fan se soit blessé lors d’un concert à Adélaïde | Actualités Ents & Arts

Le leader des Guns N’ Roses, Axl Rose, a déclaré qu’il ne lancerait plus son micro dans la foule à la fin des concerts après qu’une femme ait été frappée, la laissant ensanglantée et contusionnée.

La rock star a déclaré qu’il cesserait de jouer son acte final “dans l’intérêt de la sécurité publique”, à la suite de l’incident d’Adélaïde, en Australie.

La fan Rebecca Howe a été frappée par le micro sur l’arête du nez après la dernière chanson du groupe, Take Me Down To Paradise City.

Image:

Photo : Rebecca Howe



Les images du concert montrent le moment où le chanteur de 60 ans a lancé le microphone dans le public avant de lever les bras en l’air.

Une autre vidéo ne capture pas le moment où Mme Howe a été touchée, mais montre des fans qui se bousculent pour obtenir le souvenir.

Écrivant sur les réseaux sociaux, Rose a déclaré: “Il a été porté à mon attention qu’un fan a peut-être été blessé lors de notre émission à Adélaïde, en Australie, peut-être frappé par le microphone à la fin de l’émission alors que je lance traditionnellement le micro aux fans. .

“Si c’est vrai, évidemment nous ne voulons pas que quelqu’un soit blessé ou, d’une manière ou d’une autre, blesse qui que ce soit à l’une de nos émissions où que ce soit.

“Ayant lancé le micro à la fin de notre émission pendant plus de 30 ans, nous avons toujours pensé que c’était une partie connue de la toute fin de notre performance que les fans voulaient et connaissaient, d’avoir l’opportunité d’attraper le micro.

“Quoi qu’il en soit, dans l’intérêt de la sécurité publique, nous nous abstiendrons désormais de lancer le micro ou quoi que ce soit aux fans pendant ou pendant nos représentations.”

Il a ajouté: “Malheureusement, il y a ceux qui, pour leurs propres raisons, ont choisi de présenter leurs reportages sur ce sujet sous un jour plus négatif et irresponsable sorti de nulle part qui ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité. Nous espérons que le public et bien sûr les fans comprendront cela arrive parfois.

“Un GRAND MERCI à tous pour votre compréhension.”

Mme Howe, qui a souffert de deux yeux au beurre noir et de coupures au nez, a déclaré aux médias australiens: “Il s’est incliné, puis il a lancé le microphone vers la foule … puis a frappé, juste sur l’arête de mon nez.”

“Mon esprit s’est dit : ‘Oh mon Dieu, mon visage s’est effondré.

“J’avais du sang qui coulait sur le devant de moi.

Elle a ajouté: “Et si c’était à quelques centimètres à droite ou à gauche? J’aurais pu perdre un œil … et s’il me frappait dans la bouche et que je me cassais les dents?

“Si ma tête avait été tournée et que ça m’avait frappé à la tempe, ça aurait pu me tuer.”

Mme Howe s’est également sentie choquée par le comportement des autres fans malgré sa blessure.

Elle a regretté: “Il y a eu cet énorme kerfuffle alors que cet homme essayait d’obtenir le microphone … il l’a tenu comme une victoire, ‘Je l’ai eu, je l’ai eu’, alors que j’essayais de garder mon sang-froid.”