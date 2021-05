Le leader déchu du Myanmar, Suu Kyi, fait sa première comparution en personne devant le tribunal depuis le coup d’État

La politicienne déchue a également eu une réunion en face à face avec son équipe juridique qui a duré environ 30 minutes, a déclaré à Reuters l’avocat de Suu Kyi, Thae Maung Maung. Le chef évincé «Souhaite aux gens une bonne santé», envoyer un message apparent à ses partisans et à son parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD).

« Elle a dit que le parti a été créé pour le peuple, donc le parti sera là aussi longtemps que le peuple sera », dit l’avocat.

La NLD, qui dirigeait le pays avant le coup d’État du 1er février, fait maintenant face à une dissolution forcée, l’armée accusant le parti d’avoir truqué les élections en novembre.

«Que devons-nous faire avec la NLD, qui a comploté contre la loi [to win the election]? Le parti doit être aboli. Et nous devons envisager de prendre des mesures contre ceux qui ont truqué le vote comme des traîtres au pays ». La Commission électorale de l’Union (UEC) nommée par la junte et un ancien général de division de l’armée birmane, U Thein Soe, ont déclaré vendredi, cité par les médias locaux.

L’allégation selon laquelle le parti de Suu Kyi a remporté la dernière élection de manière frauduleuse était l’un des principaux prétextes pour que les militaires s’emparent du pouvoir du gouvernement civil. Suu Kyi, ainsi que d’autres politiciens clés, sont restés sous la garde de l’armée depuis le coup d’État. Le dirigeant évincé fait face à diverses accusations, allant de la contrebande d’appareils électroniques dans le pays à la corruption.

Le coup d’État a plongé le Myanmar dans une période prolongée de troubles civils, les manifestations contre le régime militaire se poursuivant presque quotidiennement pendant près de quatre mois. Les manifestations ont été confrontées à une réponse policière et militaire brutale, avec plus de 800 personnes tuées pendant la répression, selon le groupe de défense de l’Association d’assistance pour les prisonniers politiques. Le bilan officiel est inférieur à la moitié de ce chiffre – selon l’armée, quelque 300 manifestants et près de 50 policiers ont été tués dans les violences qui ont suivi le coup d’État.

Le coup d’État a mis fin à une courte période de régime civil au Myanmar, qui avait été contrôlé par les gouvernements militaires pendant la majeure partie de son histoire moderne. L’armée a dirigé le pays du début des années 1960 à 2011.

