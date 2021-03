Le leader déchu du Myanmar, Suu Kyi, est vu pour la première fois depuis des semaines et fait maintenant face à de nouvelles accusations, alors que les manifestations anti-coup d’État font rage

Un tribunal du Myanmar a giflé la dirigeante civile déchue du pays, Aung San Suu Kyi, avec des accusations supplémentaires, alors que les manifestations de masse contre le coup d’État militaire qui l’a renversée refusent de mourir, même après un week-end meurtrier.

Le politicien évincé a comparu devant le tribunal par vidéoconférence lundi et a été vu en public pour la première fois depuis le coup d’État du 1er février.

Suu Kyi a été giflé de deux chefs d’accusation supplémentaires, l’un découlant du code pénal de l’époque coloniale pour la publication présumée d’informations qui pourraient «Provoquer la peur ou l’alarme» ou perturber «Tranquillité publique.» L’autre a été soumis à une loi sur les télécommunications stipulant les licences pour l’équipement.

Auparavant, Suu Kyi avait été accusé d’avoir illégalement introduit en contrebande six talkies-walkies dans le pays et d’avoir violé une loi sur les catastrophes naturelles en enfreignant les règles sur les coronavirus. Les partisans du politicien pensent que les accusations ont été inventées.

Les protestations pour son soutien et contre les actions de l’armée sont toujours endémiques à travers le pays. Dans la plus grande ville, Yangon, la police aurait utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser les foules.

Les audiences du tribunal font suite à un week-end de violentes répressions policières contre les manifestants, les forces de l’ordre utilisant largement des grenades assourdissantes, du gaz et des tirs réels contre la foule. Dimanche s’est avéré être le jour le plus sanglant de l’agitation d’un mois, avec au moins 18 personnes tuées.

La violence a déjà été condamnée par le bureau des droits de l’homme de l’ONU, qui a exhorté les dirigeants mondiaux à agir et à faire pression sur l’armée birmane pour qu’elle arrête l’effusion de sang.

«La police et les forces militaires ont été confrontées à des manifestations pacifiques, utilisant une force meurtrière et une force moins que létale qui, selon des informations crédibles… a fait au moins 18 morts et plus de 30 blessés». a déclaré le bureau des droits de l’homme dans un communiqué.

Le Myanmar a été plongé dans le chaos il y a un mois, lorsque l’armée du pays a pris le pouvoir en accusant Suu Kyi et son parti au pouvoir d’avoir grossièrement falsifié les élections de novembre. Le coup d’État a mis fin à une période de neuf ans de régime civil dans le comté, qui a été contrôlée par l’armée du début des années 1960 à 2011.

Suu Kyi et ses collègues dirigeants du parti ont été arrêtés, tandis que l’armée a imposé un état d’urgence qui, dit-elle, restera en place pendant un an. Le coup d’État a déclenché des manifestations de masse dans tout le pays, des milliers de personnes exigeant la libération des politiciens détenus et le retour au régime civil.

