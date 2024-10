Le leader de Sum 41 répond au déni des allégations d’abus par l’ancien manager – CP24

Le chanteur du groupe punk rock canadien Sum 41 interpelle son ancien manager après que celui-ci ait nié les allégations d’abus présentées dans son nouveau livre.

Dans les mémoires de Deryck Whibley publiés plus tôt ce mois-ci, « Walking Disaster : My Life Through Heaven and Hell », le chanteur affirme avoir subi des pressions pour avoir une relation sexuelle avec Greig Nori et détaille une manipulation du pouvoir de la part de son ancien manager, qui a commencé peu de temps après. Sum 41 a été formé dans la région de Durham et a continué pendant des années.

Whibley, 44 ans, allègue que leur relation a commencé lors d’une fête alors qu’ils étaient tous deux sous l’effet de l’ecstasy, et qu’il avait 18 ans tandis que Nori était dans la trentaine.

Nori affirme que les allégations de Whibley sont « un mensonge » et a déclaré à La Presse Canadienne dans un communiqué que c’était le chanteur de Sum 41 qui avait initié la relation « de manière agressive ».

« L’accusation selon laquelle j’ai fait pression sur Whibley pour qu’il continue la relation est fausse », a déclaré Nori au service de presse, ajoutant que la relation « s’est évanouie » de manière consensuelle.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Whibley s’est adressé directement au leader de Treble Charger.

« Je ne prends aucun plaisir à révéler la vérité sur ce qui s’est passé entre moi et mon ex-manager, mais c’était quelque chose que je ne pouvais plus retenir et j’ai dû le laisser sortir », a déclaré Whibley.

« J’ai appris que Greig Nori m’a traité de menteur. Je vous le dis tout de suite, je soutiens chaque mot de mon livre à 100 pour cent. Je ne suis pas un menteur.

Si Nori pense le contraire, Whibley dit qu’ils peuvent régler l’affaire devant le tribunal.

« Je vais te parler directement Greig Nori, si tu penses que je suis un menteur, il n’y a qu’une seule façon de régler ça : sous serment, devant un juge, devant un jury, quand tu veux. Je suis prêt, quand tu l’es.

Whibley a terminé la vidéo en remerciant ses proches – membres de son groupe, famille, amis et fans – pour leur soutien pendant cette période.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne