Le leader de Sum 41 critique la réponse de Greig Nori aux allégations d’abus sexuels

« Je soutiens chaque mot de mon livre, à 100 pour cent » : Deryck Whibley conteste le fait d’avoir été traité de « menteur » par son ancien manager qui, selon lui, l’a agressé sexuellement après avoir « toiletté » le chanteur

Deryck Whibley critique Greig Nori pour avoir qualifié de « mensonge » ses allégations explosives d’abus sexuels contre l’ancien manager de Sum 41 – et met maintenant au défi l’éminent musicien de Sault de régler l’affaire devant un tribunal.

Mardi, le leader de Sum 41 a partagé une vidéo en réponse à la déclaration publique de Nori niant avoir « soigné » Whibley, tout en insistant sur le fait qu’ils avaient eu une relation sexuelle consensuelle qui avait commencé lorsqu’ils étaient tous deux adultes.

Dans la vidéo, Whibley a déclaré la semaine suivant la publication de ses mémoires : Catastrophe ambulante : ma vie à travers le paradis et l’enfer a été « extrêmement lourd » pour lui, et qu’il ne prend « aucun plaisir » à révéler ce qui se serait passé entre lui et son ancien manager.

« Mais c’était quelque chose que je ne pouvais plus retenir et j’ai dû le laisser sortir », a-t-il déclaré.

Dans son livre récemment publié, Whibley affirme qu’il a été contraint à une relation sexuelle par Nori – co-fondateur du groupe populaire Treble Charger – après être devenu un mentor et une « figure paternelle » pour le musicien adolescent.

Nori a riposté à ces allégations, niant avoir fait pression sur le chanteur de Sum 41 pour qu’il poursuive la relation dans une déclaration préparée et publiée aux médias la semaine dernière.

« J’ai appris que Greig Nori m’a traité de menteur. Je vais vous le dire tout de suite, je soutiens chaque mot de mon livre à 100 pour cent », a déclaré Whibley dans la vidéo.

« Je ne suis pas un menteur et je vais vous parler directement, Greig Nori : si vous pensez que je suis un menteur, il n’y a qu’une seule façon de régler cela : sous serment. Devant un juge, devant un jury. Quand tu veux. Je suis prêt quand tu l’es.

Nori, qui travaille actuellement au Conservatoire de musique d’Algoma en tant que directeur du studio d’enregistrement et ingénieur au Loft, a annoncé qu’il prenait congé de son emploi à Sault Ste. Marie dans les jours qui ont suivi la publication des accusations contenues dans les mémoires de Whibley.

« Je vais prendre un congé de quatre semaines pour répondre aux récentes fausses allégations portées contre moi », a déclaré Nori dans un message personnel publié sur le site Internet du conservatoire. « J’ai répondu à ces allégations par des déclarations dans la presse. J’apprécie sincèrement le soutien dont vous avez fait preuve.

Whibley a clôturé son message vidéo mardi en remerciant tout le monde pour son « amour et son soutien ».

« Et nous nous en sortirons, comme tout le reste », a-t-il déclaré.

Nori n’a jamais été inculpée pénalement en lien avec les allégations contenues dans le livre de Whibley.