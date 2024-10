Le leader de Sum 41 allègue des abus de la part de son ancien manager

TORONTO-

Le chanteur de Sum 41, Deryck Whibley, affirme dans ses nouveaux mémoires qu’il a subi des pressions pour avoir une relation sexuelle secrète avec son ancien manager, le leader de Treble Charger, Greig Nori.

Dans son livre « Walking Disaster : My Life Through Heaven and Hell », Whibley décrit une manipulation du pouvoir qui a commencé peu de temps après la formation de Sum 41 et s’est poursuivie pendant des années à l’insu de ses camarades du groupe.

Nori n’a pas répondu à un e-mail et à un message sur les réseaux sociaux sollicitant des commentaires. Dans un article du Globe and Mail, il a déclaré qu’il s’agissait de « fausses allégations ». Aucune des accusations n’a été testée devant les tribunaux.

L’éditeur Simon & Schuster, qui a publié le livre mardi, n’a pas rendu Whibley disponible pour commenter.

Sum 41 et Treble Charger étaient des groupes de rock canadiens qui ont été largement diffusés à la radio et à la télévision à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Selon le livre, Whibley a rencontré Nori après s’être faufilé dans les coulisses d’un concert de Treble Charger au plus fort de la renommée du groupe.

Le livre indique que Nori s’est liée d’amitié avec Whibley, devenant son mentor et finalement le manager de Sum 41.

Whibley allègue que lorsqu’il avait 18 ans, leur amitié platonique est devenue sexuelle lorsque Nori, alors âgé d’une trentaine d’années, l’a embrassé dans les toilettes lors d’une fête dans un entrepôt alors qu’ils étaient sous l’effet de l’extase.

Cela a marqué le début d’une période d’expérimentation alimentée par la drogue, comme le décrit Whibley, qui, selon lui, « se sentait mal » lorsqu’il était sobre. Mais au fil du temps, Whibley affirme que Nori « a continué à faire pression pour que les choses se produisent lorsque nous étions ensemble ».

Il allègue un déséquilibre de pouvoir qui s’est intensifié à mesure que Sum 41 a connu un succès commercial avec Nori comme manager. Whibley a déclaré que lorsqu’il avait tenté de mettre fin à leurs liens sexuels, Nori était devenue verbalement violente.

« J’avais l’impression d’avoir confié ma vie à quelqu’un », a écrit Whibley.

« Je me sentais piégé dans quelque chose qu’il était plus facile de suivre que d’échapper. »

Cela était encore compliqué, a-t-il dit, par ses idées préconçues sur les abus et par son refus de se considérer comme une victime.

« Greig ne m’a jamais retenu physiquement ni forcé à faire quoi que ce soit. J’ai accepté et je l’ai accepté », écrit-il.

Whibley écrit qu’il lui a fallu environ quatre ans pour mettre fin à leur relation sexuelle, affirmant qu’il y avait mis un terme à peu près au moment où la tournée « All Killer No Filler » de Sum 41 s’est terminée en 2002. Il a déclaré que le groupe avait renvoyé Nori de son poste de manager en 2005.

Il remercie plusieurs femmes de sa vie de l’avoir aidé à reconnaître la profondeur de la manipulation présumée, notamment son ex-femme Avril Lavigne.

« Je lui ai parlé de la manipulation, de son désir de contrôle, de la façon dont il s’est attribué le mérite de mes chansons, de la pression pour avoir une relation sexuelle, comment tout a commencé et où cela a mené », a-t-il écrit.

« C’était très difficile d’en parler, mais je devais enfin lui dire. »

Les conversations autour du mouvement #MeToo, déclenchées par les allégations portées contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein, l’ont également amené à reconsidérer ses propres expériences.

« J’ai commencé à entendre des histoires qui me semblaient très familières », a-t-il déclaré.