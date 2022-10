Le leader de “Stop the Steal” appelle à un coup d’État militaire au Brésil après la défaite de Jair Bolsonaro

Le militant d’extrême droite Ali Alexander pousse les théories du complot électoral au Brésil.

Il a appelé l’armée brésilienne à lancer un coup d’État et à nier la défaite électorale de Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, un allié de Trump et un leader d’extrême droite qui divise, a répété la rhétorique du déni électoral de MAGA.

Ali Alexander, l’activiste d’extrême droite qui a organisé le rassemblement “Stop the Steal” qui s’est tenu juste avant l’émeute du Capitole, encourage maintenant la discussion d’un coup d’État au Brésil, appelant l’armée brésilienne à intervenir dans la défaite électorale de l’allié de Trump, Jair Bolsonaro.

“Descendez dans la rue, frères du Brésil ! Attente militaire. Paisiblement et patriotiquement !” Alexandre a écrit sur le application de médias sociaux TruthSocial le dimanche soir.

Alexandre a en outre appelé à un “Audit” sur l’élection présidentielle au Brésil et pour que l’armée “arrête tous les méchants de chaque côté”, faisant écho à la rhétorique du déni électoral répandu par les théoriciens du complot de MAGA ces dernières années.

Bolsonaro, un leader qui divise et qui est président du Brésil depuis janvier 2019, a perdu sa position par une marge étroite dimanche au candidat de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

Avant la fin de la course, on craignait déjà que Bolsonaro ne se penche sur allégations de fraude électorale sans fondement s’il devait perdre – tout comme l’ancien président Donald Trump et ses partisans l’ont fait aux États-Unis.

Bolsonaro avait précédemment déclaré aux journalistes que le processus électoral brésilien était “déséquilibré” contre lui, tandis que son fils, Flávio Bolsonaro, avait qualifié le président vaincu de victime de “la plus grande fraude électorale jamais vue”. par Le Gardien.

Les affirmations d’Alexandre sur TruthSocial vont encore plus loin, le théoricien du complot tentant de mélanger sans fondement le président Joe Biden dans son récit.

Il a posté une capture d’écran d’un Article de politique étrangère, qui résumait un effort diplomatique global des dirigeants américains pour faire pression sur les autorités brésiliennes afin qu’elles respectent la démocratie brésilienne et les résultats des élections. Alexander a utilisé la capture d’écran de manière trompeuse pour étayer son affirmation sans fondement selon laquelle l’administration Biden a truqué les élections au Brésil.

Les craintes que Bolsonaro puisse déclencher un coup d’État pour consolider son pouvoir au Brésil remontent au moins à septembre 2021, lorsqu’un groupe de dirigeants locaux de gauche a publié une lettre ouverte avertissant de leurs soupçons qu’il prévoyait de transformer un rassemblement politique en une prise de contrôle hostile – sur le modèle de l’émeute du Capitole.

Alexandre était banni de Twitter, Venmo et Paypal en janvier 2021. Twitter a déclaré qu’il l’avait interdit pour les tweets qui glorifient la violence, tandis que PayPal – qui possède Venmo – a déclaré qu’il l’avait interdit pour avoir enfreint ses politiques.