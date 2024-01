Le leader de Sotheby’s se présente devant le procès – et plus d’actualités sur l’art – ARTnews.com

Corbis via Getty Images

Les lignes d’en-tête

LA DÉFENSE NE SE REPOSE PAS. Mercredi, le responsable des ventes privées de Sotheby’s, Samuel Valette, a de nouveau pris la parole dans l’une des plus des affaires judiciaires très suivies dans la mémoire récente du monde de l’art, Accent Delight International c. Sotheby’s, tenu devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Pour ceux qui ne le savent pas, le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, par l’intermédiaire de sa société d’achat d’art ADI, a accusé Sotheby’s d’avoir aidé le marchand d’art suisse Yves Bouvier à lui soutirer 1 milliard de dollars en gonflant les valorisations des œuvres d’art achetées par Rybolovlev sous l’impression que Bouvier était son conseiller artistique. Par ARTactualités Le journaliste principal Daniel Cassady, Valette, s’est comporté avec aplomb, fournissant une réponse raisonnable, bien que verbeuse, à toute demande de renseignements qui aurait pu s’avérer gênante pour Sotheby’s. “Même l’un des éléments de preuve les plus accablants contre Sotheby’s est tombé à plat”, a rapporté Cassady.

DES ACTIONS, PROCHES ET LOINTES. Dans un communiqué publié cette semaine, le Comité international des musées et collections d’art moderne (CIMAM) a dénoncé « la censure internationale sans précédent des artistes et des conservateurs qui ont exprimé leurs opinions politiques et leur soutien au peuple palestinien ». Le CIMAM est une organisation à but non lucratif affiliée au Conseil international des musées, une coalition leader de plus de 35 000 employés et institutions de musées. Pendant ce temps, plusieurs espaces d’art commerciaux dans le quartier chinois de Manhattan ont été collé avec des messages antisionistes. Les affiches collées sur les vitrines des deux galeries semblaient faire référence à la fois à la « gentrification de Chinatown » et à la « colonisation de la Palestine », et semblaient accuser ces entreprises d’être « complices du génocide ». « ARRÊTEZ DE VENDRE AUX SIONISTES », lisait-on sur les fenêtres de Maxwell Graham, un sentiment qui était réitéré dans un autre affiché à l’entrée du 56 Henry.

Le Digeste

Le Fonds mondial des monumentsl’organisme prééminent de préservation du patrimoine culturel, a lancé son nouveau Initiatives en matière de patrimoine climatique: une série de nouveaux projets de 15 millions de dollars dédiés aux monuments les plus vulnérables du monde. [World Monuments Fund]

Un groupe du patrimoine français a a poursuivi trois musées américainsdont le Metropolitan Museum of Art, pour avoir prétendument dissimulé le vol de vitraux du XIIIe siècle dans une église de Rouen, en France. [Ouest France]

Pour la première fois, les archives complètes de l’artiste Jesse Murrydécédé en 1993, à l’âge de 44 ans, sera accessible au public grâce à l’Institut Hauser & Wirth. La fondation à but non lucratif est actuellement en train de rassembler et d’examiner son vaste corpus de poèmes, de critiques, de croquis et de peintures abstraites louées. [The Art Newspaper]

celui de l’Alaska Musée d’Anchorage a suspendu une politique mise en place plus tôt ce mois-ci qui offrait l’entrée gratuite aux visiteurs autochtones de l’Alaska. Conformément à la politique, les visiteurs étaient invités à s’auto-déclarer au guichet et n’étaient pas tenus de prouver d’informations d’identification ou d’inscription tribale. Les critiques de cette politique ont fait valoir qu’elle n’était pas conforme à la clause d’égalité de protection du 14e amendement de la Constitution américaine. [Anchorage Daily News]

ARTactualités” Karen K. Ho a une interview avec le magnat des foires d’art Magnus Renfrewqui est de retour à Singapour pour la deuxième édition de ART SGla foire de Renfrew lancée l’année dernière et qui est déjà devenue l’une des principales étapes du circuit des foires asiatiques. [ARTnews]

Le botteur

ÉTHIQUE INFORMATIQUE. L’avenir de l’art généré par l’IA n’est pas sombre, mais il est incertain, car aucun législateur, conservateur ou juge n’a encore déterminé de manière définitive comment (ou s’il) protéger les artistes numériques contre la suppression de leurs créations au nom du progrès logiciel. . Entrez Ed Newton-Rex, ancien concepteur en chef de l’IA de TikTok et ancien cadre chez Stability AI (la société d’IA qui reçoit actuellement le plus de colère des artistes). Dans une interview avec Filaire, Newtwon-Rex prétend avoir une voie éthique à suivre pour toutes les parties, soutenue par sa connaissance privilégiée du sujet. Connaissez l’ennemi et connaissez-vous vous-même, comme le dit le proverbe. [WIRED]