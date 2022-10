Le leader de Rascal Flatts, Gary LeVox, révèle que la séparation avec le groupe est «bizarre»: chacun «fait son propre truc»

Le chanteur de “Life is a Highway” Gary LeVox prend une nouvelle voie dans sa carrière, annonçant récemment qu’il partait en tournée solo.

L’ancien leader de Rascal Flatts a dit en exclusivité à Fox News Digital que c’était “étrange” et “différent” de jouer sans les membres de son groupe, et a noté que chacun “fait son propre truc”.

“Rascal Flatts fait en quelque sorte une pause, et il était juste temps de faire quelque chose de nouveau”, a souligné LeVox.

Il a révélé ce qu’il attendait avec impatience lors de son voyage en solo.

RASCAL FLATS “VA SE REVENIR”, L’ÉPOUSE ALLISON DE JAY DEMARCUS CROIT: “ILS SONT TOUJOURS DE GRANDS AMIS”

“Je me prépare à partir en tournée l’année prochaine… sortir de la nouvelle musique et juste profiter de faire quelque chose de nouveau par moi-même.

Après plus de 20 ans ensemble en tant que groupe, Rascal Flatts a décidé de se séparer après leur tournée d’adieu en janvier 2020. La tournée a malheureusement été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Le chanteur de “Fast Cars and Freedom” n’a pas pu citer un souvenir préféré avec le groupe, affirmant qu’il y en avait “trop” pour être compté, mais l’un d’entre eux a fait une très forte impression.

“Vendre Wrigley Field … être le premier acte national à faire cela, à entrer dans l’histoire là-bas”, a ajouté LeVox.

La star de la country a déclaré à Fox News Digital que lui et son groupe avaient été “tellement bénis” et que partager des “histoires de réussite incroyables” avec le bassiste Jay DeMarcus et le guitariste principal Joe Don Rooney a été une expérience humiliante.

RASCAL FLATS ANNONCE UNE TOURNÉE D’Adieu : NOTRE « MUSIQUE VIVRE POUR TOUJOURS »

Les fans peuvent continuer à écouter la musique de LeVox, car il a récemment sorti un nouveau single intitulé “Get Down Like That”.

“Thomas Rhett l’a écrit avec HARDY, Jesse Frasure, Ashley Gorley, quatre des plus grands auteurs-compositeurs de Nashville … ils le tuent”, a-t-il noté.

“C’est juste une chanson géniale et rythmée avec beaucoup de viande sur l’os… J’adore ça, et une fois que vous l’entendez, ça reste dans votre tête”, a fait remarquer LeVox en chantant des paroles de chansons pendant l’interview.

LeVox a également profité de l’occasion pour rendre hommage à la légende de la musique country Loretta Lynn et a déclaré qu’elle nous manquera vraiment.

“Nous avons perdu une icône et une légende … l’un des êtres humains les plus adorables de la planète Terre”, a-t-il souligné.

« Elle était super avec mes filles et ma femme… c’est la fille du mineur de charbon. C’est intemporel… elle nous manquera tellement… nous tous au Grand Ole Opry… sa marque est là pour toujours.

” Descendre comme ça “ est disponible en streaming maintenant, et les fans peuvent regarder LeVox se produire à Orlando, en Floride, le 5 novembre.