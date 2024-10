Le leader de Radiohead affronte un « lâche » chahuteur anti-israélien lors d’un concert à Melbourne

Le chanteur de Radiohead s’est affronté avec un chahuteur anti-israélien avant de quitter la scène lors d’un concert à Melbourne, en Australie, mercredi soir.

Thom Yorke, dont le groupe de rock anglais a défié à trois reprises les appels au boycott pour se produire en Israël, était en plein milieu de son concert lorsqu’un manifestant a commencé à crier à propos de l’État juif.

Bien que ce que le manifestant ait dit à partir des images ne soit pas tout à fait clair, des informations indiquent que le chahuteur a fait référence au nombre de morts palestiniens à Gaza pendant la guerre entre Israël et le Hamas.

« Viens ici et dis ça, tout de suite », a répondu Yorke.

« Montez sur cette putain de scène et dites ce que vous voulez dire. Ne restez pas là comme un lâche, venez ici et dites-le », a-t-il déclaré, tandis que la foule rugissait d’approbation envers le chanteur.

« Allez. Tu veux pisser la nuit de tout le monde ? OK, c’est fait, à plus tard alors », a déclaré Yorke, puis il a quitté la scène. Beaucoup dans la foule ont crié « non » de déception.

Thom York discute d’une personne proche de la Palestine sur la route et abandonne le spectacle en Australie (informations sur @nme). Enchaîner sur la vidéo «Viens et dis ça. Juste ici. Montez sur cette putain de scène et dites ce que vous voulez dire. Mais ne reste pas là comme un lâche, viens ici et dis-le » pic.twitter.com/ZKXgDCEYTK – Teco verá Smashing Pumpkins (2x) (@Edukator_Teco) 30 octobre 2024

Yorke est ensuite revenu sur scène pour interpréter son dernier numéro, « Karma Police » de Radiohead.

Radiohead, qui a remporté plusieurs Grammy Awards et vendu des millions de disques depuis les années 1990, a été la cible du mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël, en particulier à l’approche de leur concert de 2017 à Tel Aviv. En réponse, Yorke a qualifié les manifestants du BDS d’« offensants » et de « condescendants ».

Ils se sont produits pour la première fois en Israël en 1993, puis à nouveau en 2000.

Le guitariste principal Jonny Greenwood s’est associé l’année dernière au chanteur israélien Dudu Tassa, ainsi qu’à des artistes de tout le Moyen-Orient, dont le chanteur palestinien Freteikh, le chanteur égyptien Ahmed Doma et le chanteur marocain Mohssine Salaheddine.

Greenwood a repoussé cette année les critiques qui l’avaient exhorté à annuler une tournée prévue avec Tassa en Europe en raison de la guerre en cours.

Le personnel du JTA et du Times of Israel a contribué à ce rapport.