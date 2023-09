Le leader de l’opposition tunisienne emprisonné, Ghannouchi, entame une grève de la faim | Nouvelles des prisons

Rached Ghannouchi, un éminent leader de l’opposition tunisienne et ancien président du parlement du pays, a entamé une grève de la faim de trois jours derrière les barreaux, en solidarité avec un autre prisonnier politique et chef de la coalition d’opposition Front de salut national, Jaouher Ben Mbarek.

Ghannounchi est emprisonné depuis avril dernier pour incitation et complot contre la sécurité de l’État, accusations que l’opposant et ses partisans jugent sans fondement. Il est un fervent critique du président Kais Saied.

Le président a été accusé par l’opposition d’autoritarisme croissant et d’avoir organisé un coup d’État lorsqu’il a dissous le Parlement et limogé le gouvernement en juillet 2021, gouvernant depuis par décret.

Ghannouchi, 82 ans, qui est à la tête du parti tunisien autoproclamé « démocrate musulman » Ennahdha, était président du Parlement depuis les élections de 2019 jusqu’à ce que Saied envoie des chars pour fermer la chambre en 2021.

Il a été condamné par contumace à un an de prison en mai, car il avait refusé de comparaître devant la justice, rejetant ce qu’il qualifiait de procès politiques fabriqués.

#Ennahdha Déclaration: @R_Ghannouchi en grève de la faim en solidarité avec Jaouhar Ben Mbarek et d’autres prisonniers politiques#Tunisie https://t.co/H3fe9eLYD4 pic.twitter.com/tbf9oAP1Qf – Fête Ennahdha (@EnnahdhaParty) 29 septembre 2023

Un communiqué d’Ennahdha vendredi indique que Ghannounchi a entamé une grève de la faim pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques et « mettre fin à l’injustice à leur encontre ».

Le communiqué exprime sa solidarité avec Ghannounchi et Jaouher Ben Mbarek, chef de la coalition d’opposition Front de salut national, qui ont entamé sa propre grève de la faim il y a quatre jours, et tient les autorités pour responsables de « tout préjudice causé à la santé et à la sécurité des prisonniers ». en grève de la faim ».

Il a également indiqué que la plupart des prisonniers politiques ont été emprisonnés par les « autorités putschistes » sans procès ou interrogés dans le cadre de « dossiers fabriqués de toutes pièces dont le seul motif est d’éliminer les rivaux politiques qui s’y opposent ».

Ben Mbarek a passé plus de sept mois en détention provisoire, a indiqué son avocate Dalila Msaddek.

Sa grève de la faim est une protestation contre la « farce judiciaire menée par le juge d’instruction de la division antiterroriste », a déclaré Msaddek dans une publication sur Facebook.

La police a arrêté plus de 20 personnalités politiques cette année, dont Ghannouchi, accusant certaines de complot contre la sécurité de l’État. Parmi les personnes arrêtées figurent des avocats, des hommes d’affaires et le directeur d’une station de radio populaire connue pour avoir donné une tribune aux critiques à l’égard du président.

L’avocat de Ghannouchi a déclaré que les accusations portées contre lui découlaient d’un éloge funèbre qu’il avait prononcé l’année dernière pour un membre de son parti Ennahdha, dans lequel il avait déclaré que le défunt « ne craignait ni un dirigeant ni un tyran ». [and] ne craignait que Dieu ».

« Libérez Ghannouchi », une campagne en ligne appelant à la libération du leader de l’opposition, a également publié vendredi un communiqué tenant Saïed « entièrement responsable des conséquences de la grève sur la santé de… Ghannouchi ».

« Entamer une grève de la faim au nom de la liberté et de la dignité de tous les prisonniers politiques n’est pas une nouveauté pour Rached Ghannouchi, qui a passé plus de quatre décennies à lutter pour la liberté, la justice et d’autres nobles valeurs humaines », ajoute le communiqué.

La carrière de Ghannouchi en tant qu’homme politique de premier plan a également été évoquée par Monica Marks, professeur de politique du Moyen-Orient à NYU Abu Dhabi et éminente experte de la Tunisie.

« Les chercheurs ont du mal à nommer un penseur arabe qui ait défendu avec plus de passion la compatibilité de l’Islam avec [with] démocratie que Rached Ghannouchi », a écrit Marks sur les réseaux sociaux.

Saïed, qui a inscrit ses nouveaux pouvoirs dans une constitution qui a fait l’objet d’un référendum controversé avec un faible taux de participation l’année dernière, a nié que ses actions constituaient un coup d’État et a déclaré qu’elles étaient nécessaires pour sauver la Tunisie d’années de chaos.

Il a qualifié ses détracteurs de criminels, de traîtres et de « terroristes » et a averti que tout juge qui les libérerait serait considéré comme leur complice.

Avant le soulèvement de 2011 qui a chassé du pouvoir l’ancien dirigeant de longue date Zine El Abidine Ben Ali, Ghannouchi a passé plus de 20 ans en exil dans la capitale britannique, Londres.

Il est rentré en Tunisie en janvier 2011 avec un accueil triomphal et, en octobre de la même année, Ennhadha a remporté 37 pour cent des voix aux élections législatives – la plus grande victoire du parti.

Le parti a obtenu de bons résultats à plusieurs reprises lors des élections jusqu’à la prise de pouvoir de Saied en 2021, et a depuis boycotté les élections, tout comme la majorité de l’opposition du pays.