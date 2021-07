Le leader de l’OMS Europe met en garde contre une nouvelle vague alors que les cas de Covid augmentent après 10 semaines de baisse à travers le continent

Hans Kluge s’est dit préoccupé par l’augmentation de 10 % des nouvelles infections à coronavirus en Europe et a averti que « il y aura une nouvelle vague dans la région européenne de l’OMS à moins que nous ne restions disciplinés. »

Le chef de l’OMS a déclaré que les cas avaient augmenté en raison d’une combinaison de l’assouplissement des mesures de distanciation sociale et de la reprise des voyages.

Parallèlement à cela, la variante Delta – une souche Covid hautement transmissible qui est soupçonnée d’être originaire de l’Inde – pose un nouveau défi aux dirigeants européens, aux systèmes de santé et aux citoyens.

Kluge a encore renforcé l’importance de la vaccination à travers le continent et comment elle peut réduire la propagation du virus, diminuant ainsi les hospitalisations et les taux de mortalité supplémentaires. Sa demande de vaccination fait écho à sa déclaration de mars selon laquelle « les vaccins constituent notre meilleur moyen de sortir de cette pandémie », quand il a critiqué la lenteur du déploiement des vaccins sur le continent alors que « inacceptable. »

Au 30 juin, 61% des adultes dans l’UE ont reçu leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus, selon les données de la Commission européenne. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, être complètement vacciné et recevoir deux doses est le moyen le plus efficace de réduire les risques d’hospitalisation ou de propagation de l’infection.

