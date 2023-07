Le leader de Liverpool prêt pour le choc de la Saudi Pro League – pour rejoindre Steven Gerrard: rapport

Liverpool pourrait être prêt à laisser un autre leader de haut niveau quitter Anfield cet été, la Saudi Pro League étant prête à bondir.

Les Reds ont déjà vu une légende du club quitter le Merseyside pour le Moyen-Orient, Roberto Firmino s’étant associé à Al Ahli ces dernières semaines. Le Brésilien n’est que l’un des nombreux leaders de l’exode, avec des joueurs comme James Milner, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain qui ont également quitté le club récemment.

Une autre légende de Liverpool, Steven Gerrard, a déménagé au Moyen-Orient, devenant le manager d’Al-Ettifaq – et maintenant, l’ancien capitaine bien-aimé des Reds pourrait attirer quelqu’un qu’il connaît bien en Arabie saoudite avec lui.

Steven Gerrard veut qu’un ancien coéquipier le rejoigne en Arabie Saoudite (Crédit image : Laurence Griffiths/Getty Images)

Selon le point de vente français L’ÉquipeJordan Henderson est sur le radar de Gerrard, qui tient à ajouter une qualité de star à ses côtés.

Henderson est le capitaine du club des Reds depuis que Gerrard a quitté le Merseyside en 2015 pour le Los Angeles Galaxy, remportant la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Coupe de la Ligue au cours des dernières saisons. Le joueur de 33 ans a rejoint Sunderland depuis son enfance en 2011 et est le joueur le plus ancien à Anfield depuis au moins quatre ans.

Mais avec Jurgen Klopp faisant venir Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai cet été pour jouer au milieu de terrain – sans parler de l’émergence de Stefan Bajcetic et Harvey Elliot, ainsi que de la possible migration de Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain – Henderson fait face à son le plus grand défi de tous les temps pour une place en équipe première.

Klopp, cependant, a déjà fait face à la concurrence pour garder son capitaine au club – même de ceux de Liverpool. Le contrat d’Henderson devait initialement expirer cet été, mais Klopp a contribué à convaincre le conseil d’administration des Reds de lui proposer un nouveau contrat il y a deux ans.

Jordan Henderson est à Liverpool depuis 12 ans (Crédit image : Getty)

Le contrat actuel de l’international anglais expire maintenant en 2025, ce qui signifie que si les équipes saoudiennes souhaitent tenter de tenter Henderson en Pro League, les Merseysiders pourraient en fait recevoir une rémunération inattendue pour la star cet été.

Henderson est valorisé 10 M€ par Marché de transfert.

