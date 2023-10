Le leader de l’AfD hospitalisé après une attaque présumée

Tino Chrupalla s’est effondré après avoir pris des selfies lors d’un événement à la suite de ce que le parti politique allemand a qualifié d’« incident d’agression ».

Tino Chrupalla, coprésident du parti allemand AfD, a été hospitalisé mercredi après s’être effondré lors d’un événement de campagne à Ingolstadt. Bien que les détails de l’incident n’aient pas été officiellement rendus publics, le parti a fait allusion à un «incident d’agression» précipitant son effondrement.

Des sources ont déclaré en exclusivité à RT.de que l’homme politique avait été attaqué avec une seringue contenant un liquide inconnu qui avait provoqué un choc anaphylactique. La police aurait déclaré au journaliste autrichien Gerald Grosz, qui devait également prendre la parole lors du rassemblement, que Chrupalla s’était effondré après avoir pris des selfies avec des membres du public.

La préfecture de police de Haute-Bavière Nord a annoncé mercredi soir que Chrupalla n’avait subi aucune blessure apparente à l’hôpital, selon le média allemand Focus, bien que d’autres médias aient indiqué que sa situation était «toujours en cours de clarification.» La police judiciaire d’Ingolstadt aurait ouvert une enquête sur l’incident et la police a demandé à tous les participants ayant pris des photos ou des vidéos dans la zone de les soumettre en ligne via un portail de téléchargement spécial.

La coprésidente de l’AfD de Chrupalla, Alice Weidel, avait annulé mardi une apparition pour la Journée de l’unité en Bavière-Thuringe pour des raisons de sécurité, suite à une menace d’attaque contre sa résidence secondaire en Suisse qui a nécessité le déménagement de sa famille avec une escorte de sécurité.

Les membres de l’AfD et leurs familles ont souvent besoin d’une protection personnelle en raison de menaces violentes, d’agressions physiques et de vandalisme, selon les médias allemands – Chrupalla lui-même a déjà été attaqué – mais le représentant du parti, Stephan Brandner, a déclaré à la NZZ qu’une menace nécessitant le déménagement d’un homme politique et sa famille entière dans une maison sûre était sans précédent dans l’Allemagne d’après-guerre.

Le porte-parole du parti en matière de politique de défense, Rudiger Lucassen, a averti le média que «climat politique houleux» dans lequel l’AfD a été systématiquement diabolisée par d’autres partis pourrait facilement produire «une agression aux conséquences mortelles contre un de nos membres.»

Alors que l’AfD a gagné en popularité auprès de l’électorat allemand au point qu’elle envisage de désigner son propre candidat à la chancellerie pour la première fois en 2025, la victoire nécessiterait un ou plusieurs partenaires de coalition pour diriger le gouvernement fédéral. Les autres partis allemands ont jusqu’à présent refusé de travailler avec les populistes de droite, souvent dénoncés comme des épouvantails extrémistes par les médias.

L’aile jeunesse de l’AfD a été désignée organisation extrémiste par le gouvernement fédéral allemand plus tôt cette année, soumettant ses membres à une surveillance secrète et à de lourdes barrières juridiques en matière d’emploi et de permis d’armes. Le parti a été illégalement exclu des deux principales chaînes d’information publiques et a été qualifié de menace présumée pour la démocratie l’année dernière, tandis que certains dirigeants du parti craignent que malgré – ou peut-être à cause – de sa popularité croissante, des tentatives soient bientôt faites pour l’interdire. cela de la politique entièrement.