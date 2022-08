Le leader de la NAACP en Floride démissionne pour “marginalisation raciste”

ORLANDO, Floride (AP) – La présidente d’une branche locale de la NAACP en Floride a démissionné, affirmant qu’en tant que femme sud-asiatique, elle avait subi une «marginalisation raciste» de la part d’autres membres du groupe des droits civiques.

Le Dr Vanessa Toolsie, vice-présidente élue de la branche du comté d’Orange de l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur, en est devenue la dirigeante en mars lorsque Tiffany Hughes a démissionné pour briguer un siège législatif en Floride.

Née à Trinidad d’origine indienne, elle a publié une longue lettre de démission sur Facebook dimanche, puis l’a remplacée par une brève déclaration disant “Je ne tolérerai plus AUCUN racisme contre moi pour être une #ProudBrownWoman d’origine #SouthAsian et #Caribbean, ” a rapporté l’Orlando Sentinel.

«Le fait que l’on m’ait constamment fait endurer ce racisme haineux dans des espaces antiracistes est horriblement honteux, et en allant de l’avant, faites savoir largement que j’ai #ZEROtolerance pour tout nouveau racisme anti-Brown contre moi ou quelqu’un d’autre . Plus à venir. #STOPAAPIhate #BROWNandPROUD », a-t-elle écrit.

Toolsie a ensuite lu sa lettre de démission lors d’une réunion virtuelle du conseil d’administration lundi soir. Une personne s’y est opposée, décrivant ses affirmations comme de “fausses allégations contre le comité exécutif”, a rapporté le journal. D’autres ont demandé dans la fonction de chat si Toolsie avait des preuves et ce qui pourrait être fait pour s’assurer que personne d’autre n’a une expérience similaire. La séance a été ajournée sans autre discussion.

“Je suis préoccupé par cette personne et les accusations qui ont été portées”, a déclaré John Cummings, un porte-parole du groupe, au Sentinel. “Nous ne voulons pas négliger ou déshumaniser ou, de quelque manière que ce soit, causer des problèmes ou des préoccupations à qui que ce soit, intentionnellement ou non.”

Toolsie a accusé un membre du conseil d’administration du groupe d’avoir tenté de l’exclure du gala annuel de l’organisation, d’avoir ignoré ses e-mails et d’avoir délibérément omis d’envoyer des annonces de réunion précises et opportunes dans une tentative malveillante de la saboter et d’entraver son efficacité, a rapporté le Sentinel.

“J’ai essayé de résoudre ce problème en interne pendant des mois, mais aucune mesure pour freiner le harcèlement et la marginalisation raciste n’a été prise par les supérieurs avant l’annonce de ma démission”, a écrit Toolsie, ajoutant qu’il serait “hypocrite” pour elle de continuer en tant que présidente de une organisation qui est “contre le racisme et l’oppression, alors que je continue d’être traité avec une telle inégalité disproportionnée audacieuse, malicieusement opprimé de manière raciste”.

Tiara Robinson, désormais première vice-présidente, succèdera à Toolsie lorsque sa démission prendra effet le 31 août.

The Associated Press