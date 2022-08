Le leader de la droite dure veut jouer un rôle plus important dans les élections suédoises

STOCKHOLM (AP) – Le chef de longue date des démocrates nationalistes suédois dit qu’il espère jouer un rôle plus important en tant que « chalumeau » dans la politique suédoise après les élections législatives du mois prochain, même s’il n’obtient pas de siège dans le prochain gouvernement.

Jimmie Akesson, qui depuis près de deux décennies a cherché à déplacer son parti de la frange d’extrême droite vers le courant dominant, s’est associé à un bloc d’opposition de centre droit dans le but de renverser le gouvernement minoritaire social-démocrate dirigé par le Premier ministre Magdalena Andersson .

Le parti d’Akesson a déjà eu un impact significatif sur la politique en Suède. Au cours des dernières années, le gouvernement de centre-gauche et l’opposition ont adopté des positions plus dures sur la criminalité et l’immigration, des questions centrales pour les démocrates suédois.

« Fondamentalement, c’est une bonne chose. Nous voulons changer la société. Nous voulons améliorer les choses. Nous nous félicitons donc que d’autres partis adoptent nos politiques », a déclaré Akesson, 43 ans, à l’Associated Press après un discours de campagne lundi dans la ville méridionale d’Helsingborg.

En raison de ses racines d’extrême droite, le parti d’Akesson a été traité comme un paria par tous les autres partis lorsqu’il est entré pour la première fois au Parlement en 2010. Les démocrates suédois étaient considérés comme une menace pour les valeurs fondamentales de la société suédoise, notamment la tolérance envers les demandeurs d’asile du conflit. zones au Moyen-Orient et en Afrique.

Mais le débat sur la migration a changé dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant à la qualité de l’intégration de certains immigrants, de villes de plus en plus ségréguées et d’une augmentation de la violence des gangs.

Après avoir perdu deux élections consécutives, trois des quatre partis de centre-droit suédois font maintenant campagne pour former un gouvernement avec le soutien des démocrates suédois après le vote du 11 septembre et font des promesses similaires de peines de prison plus longues pour les criminels violents et de politiques plus restrictives pour demandeurs d’asile.

Les sondages montrent l’opposition au coude à coude avec un bloc de centre gauche dirigé par les sociaux-démocrates. Les démocrates suédois interrogent environ 18% à 19%, légèrement mieux que le résultat des élections de 2018 du parti de 17,5% des voix.

Akesson a déclaré à l’AP que même s’il préférerait être au gouvernement, il n’est pas à ce stade exigeant des sièges au Cabinet si l’opposition de centre-droit remporte les élections – tant qu’il peut exercer une influence de l’extérieur en tant que « chalumeau, chien de garde ». qui garantit qu’ils tiennent réellement leurs promesses.

Son parti, qui dit rejeter le fascisme et le nazisme, a récemment publié une étude sur les racines des démocrates suédois. Le journal suédois Expressen a révélé que l’auteur était un membre du parti. Néanmoins, l’enquête a confirmé que plusieurs des fondateurs du parti dans les années 1980 avaient des liens avec des mouvements fascistes et néonazis.

Akesson a déclaré qu’il était bon d’obtenir un examen “académique” du passé du parti, bien qu’il pense que les résultats étaient d’une valeur politique limitée puisque les origines du parti étaient déjà bien connues.

“Ceux qui ont fondé notre parti n’y participent plus”, a-t-il déclaré à l’AP. « La plupart d’entre eux ont déjà disparu au bout d’un ou deux ans. Ainsi, les démocrates suédois d’aujourd’hui sont quelque chose de différent de ce qui a été fondé il y a environ 30 ans.

Akesson a rejoint les démocrates suédois au milieu des années 90 et a pris la tête du parti en 2005. Il a adouci l’image du parti, changé son logo officiel d’une torche à une fleur et expulsé les membres les plus radicaux.

Mais les critiques disent que les racines du parti transparaissent dans la rhétorique de ses hauts responsables. Des responsables sociaux-démocrates et de centre-droit ont critiqué le porte-parole du parti sur les questions de justice pénale, Tobias Andersson, la semaine dernière pour un tweet concernant la publicité de campagne des démocrates suédois dans le métro de Stockholm.

Postant une photo d’un wagon recouvert du logo du parti, Andersson a écrit: «Bienvenue dans le train de rapatriement. Vous avez un billet aller simple. Prochain arrêt, Kaboul.

Andersson a refusé de s’excuser pour le tweet, affirmant qu’il se moquait de ceux qui avaient été offensés par les affiches de campagne du parti. Le ministre social-démocrate de la Justice, Morgan Johansson, a répondu que le tweet montrait la vraie nature du groupe avec lequel les partis de centre-droit tentaient de former un gouvernement.

Comme de nombreux partis populistes d’extrême droite et de droite en Europe, les démocrates suédois ont également été accusés de sympathie envers le président russe Vladimir Poutine. Une semaine avant l’invasion de l’Ukraine, lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec le radiodiffuseur public SVT quel chef il préférait – le président américain Joe Biden ou Poutine – Akesson a répondu “cela dépend du contexte”.

S’exprimant lundi, Akesson a déclaré que la ligne du parti sur le gouvernement de Poutine était claire.

“Nous avons dit il y a 12 ans, lorsque nous sommes entrés au Parlement, que nous devions renforcer les forces armées parce que Poutine devient de plus en plus agressif, puis d’autres partis ont dit que ce n’était pas nécessaire”, a-t-il déclaré. “Aujourd’hui, la Russie est plus ou moins une dictature à grande échelle qui, en plus, commet des crimes contre le droit international contre ses voisins.”

Les démocrates suédois étaient sceptiques quant à l’adhésion à l’OTAN mais, comme les sociaux-démocrates au pouvoir, se sont tournés vers l’adhésion à l’alliance avec la Finlande voisine après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La candidature à l’OTAN fait l’objet d’un processus de ratification et n’est pas un problème lors de l’élection.

___ Anders Kongshaug, collaborateur d’Associated Press à Copenhague, a contribué à ce rapport.

Karl Ritter, l’Associated Press