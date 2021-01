CHAMONIX, France: Clment Nol a remporté samedi sa première victoire en Coupe du monde en un an, triomphant dans l’avant-dernier slalom avant les championnats du monde.

Le skieur français a remporté trois slaloms au cours de chacune des deux dernières saisons mais attendait une autre victoire depuis sa victoire à Chamonix en février.

De retour sur le même parcours samedi, Nol s’est amélioré de la troisième position après le match d’ouverture, les deux premiers ayant perdu du temps dans des erreurs similaires à mi-chemin de leurs derniers runs.

Sur un parcours adouci par une pluie persistante, le leader de la première manche Marco Schwarz a chuté au troisième rang, à 0,19 seconde de Nol, tandis que Ramon Zenhusern est resté deuxième et traîné par 0,16.

Schwarz avait été le plus rapide dans une première manche serrée, menant Zenhusern par 0,02 et Nol par 0,03.

Le coéquipier suisse de Zenhuserns, Luca Aerni, a réalisé le meilleur temps dans la dernière manche et est passé de la 29e à la quatrième place.

Le résultat a marqué la septième victoire de Nol en carrière à sa cinquième saison sur la tournée de la Coupe du monde.

Le spécialiste français du slalom a fait sa percée en remportant l’or aux championnats du monde juniors en 2018, et il a commencé à gagner au plus haut niveau sur les sites emblématiques de Wengen et Kitzbhel l’année suivante.

Schwarz, qui mène le classement de la discipline devant le Norvégien Sebastian Foss-Solevg, était sur le podium lors de sept des huit slaloms de cette saison et est resté le seul skieur à avoir gagné plus d’une fois.

Son coéquipier autrichien Manuel Feller, qui était auparavant en tête du classement du slalom, n’a pas réussi à terminer pour une deuxième course consécutive. Feller a remporté sa première victoire en carrière à Flachau il y a deux semaines, mais a enregistré une 17e place et deux DNF depuis.

Le leader général de la Coupe du monde, Alexis Pinturault, a terminé à 0,89 derrière en huitième. Schwarz a grimpé à la deuxième place du classement, devançant le Français de 266 points.

Henrik Kristoffersen, qui a remporté le titre de la saison de slalom pour la deuxième fois l’an dernier, a poursuivi sa campagne décevante, skiant quelques secondes après le début de sa première manche alors que le Norvégien chevauchait la deuxième porte.

Un autre slalom est prévu dimanche.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports