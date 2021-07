Le leader de Hong Kong rejette les inquiétudes des entreprises technologiques menaçant de quitter la ville à cause du projet de loi anti-doxxing

L’Asia Internet Coalition, qui comprend Apple, Google, Facebook et Twitter, a envoyé une lettre le 25 juin menaçant d’interrompre les services à Hong Kong si la ville mettait en œuvre des projets de mise en œuvre d’une loi sur la protection de la vie privée que les entreprises prétendent être « non aligné sur les normes et les tendances mondiales ».

La loi exposerait les personnes qui divulguent des données personnelles sans consentement dans l’intention d’intimider, de harceler ou de causer du tort à une personne ou à des membres de sa famille, un an de prison et une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars de Hong Kong (128 731 $).

Répondant à la menace des géants de la technologie, Lam a rejeté leurs préoccupations en déclarant que le changement de loi ne punirait que ceux qui doxaient illégalement les gens, plutôt que d’être utilisés pour restreindre la liberté d’expression, comme l’a affirmé l’organisme de l’industrie.

« Il y a un large soutien que le doxing devrait être légiféré contre. L’exercice d’amendement consiste à aborder la question du doxing », a déclaré Lam.

La modification de la législation sur la confidentialité de la région contrôlée par la Chine a été bafouée par les dirigeants de Hong Kong après les manifestations de 2019 dans la région. Les troubles ont vu des militants anti-gouvernementaux divulguer les détails personnels des policiers, y compris les adresses des domiciles et les détails des écoles pour enfants, qui, selon les responsables, ont entraîné des menaces contre leurs familles.

Défendant la nouvelle loi anti-doxxing, Lam a comparé l’opposition à laquelle elle est confrontée aux critiques formulées contre la loi sur la sécurité nationale qui a été mise en œuvre en 2020. Le directeur général a affirmé que la législation sur la sécurité avait été « calomnié et diffamé » par des groupes de défense des droits qui ont suggéré qu’il serait abusé pour écraser la liberté.

