Le leader de Bad Company, Paul Rodgers, a secrètement subi 13 accidents vasculaires cérébraux ces dernières années : « Je ne pouvais pas parler »

Le rockeur britannique et leader de Bad Company, Paul Rodgers, s’est secrètement battu pour retrouver sa voix après avoir subi une série d’accidents vasculaires cérébraux qui l’ont rendu incapable de parler.

« Je ne pouvais rien faire pour être honnête… Je ne pouvais pas parler », a révélé l’auteur-compositeur-interprète de « Feel Like Makin’ Love » à propos de son état à « CBS Mornings ». « C’était une chose très étrange. Vous savez, je préparais quelque chose dans mon esprit et je le disais, mais ce n’est pas ce qui en ressortait. Et je me disais : ‘Qu’est-ce que je viens de dire ?’ ‘ »

Rodgers a subi 11 accidents vasculaires cérébraux mineurs et deux accidents vasculaires cérébraux majeurs, dont le deuxième a failli le tuer.

Le chanteur, aujourd’hui âgé de 73 ans, a eu son premier accident vasculaire cérébral majeur en 2016. En 2019, il a subi une endartériectomie, « une procédure visant à éliminer l’accumulation de plaque dans les artères rétrécies ou obstruées », telle que définie par la Cleveland Clinic.

Les médecins ont dû lui pratiquer une incision dans le cou, près de l’endroit où se trouvent ses cordes vocales.

Le médecin de Rodgers a été transparent et a admis au légendaire rockeur qu’une opération chirurgicale pourrait le tuer.

« Ils m’ont dit, ils sont très clairs, tu ne sortiras peut-être pas de ça vivant. Et j’ai dit : ‘Oh, eh bien, c’est un plus, n’est-ce pas ?' », a-t-il plaisanté.

« Donc, nous croisons les doigts, vous savez. Et quand je me suis réveillé, j’ai ouvert les yeux, j’ai pensé : ‘Oh ! Je suis toujours là.' »

L’épouse de Rodgers, Cynthia, qui se tient à ses côtés, a déclaré que tout ce qu’elle voulait « pouvoir faire, c’était marcher et lui parler à nouveau », et elle restait optimiste quant au rétablissement de son mari.

Il l’a fait et il continue de chanter. Rodgers a sorti la semaine dernière son album solo, « Midnight Rose », qu’il a qualifié de « miracle » compte tenu de tout ce qu’il a vécu.

Un représentant du chanteur n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.