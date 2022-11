Le leader danois démissionne pour former un nouveau gouvernement malgré sa victoire

Bien qu’elle ait terminé première aux élections danoises, la Première ministre Mette Frederiksen a décidé mercredi de se retirer avec son gouvernement social-démocrate dans le but de construire une coalition plus large au-delà des clivages politiques.

L’annonce de Frederiksen est intervenue après un décompte des voix spectaculaire dans lequel le bloc de centre-gauche qui la soutient depuis 2019 a conservé sa majorité au Parlement par un seul siège.

En théorie, le leader social-démocrate de 44 ans aurait pu rester au pouvoir à la tête d’un gouvernement minoritaire. Mais elle a déclaré qu’elle s’en tiendrait aux promesses faites avant les élections de mardi d’essayer de former une coalition gouvernementale plus large comprenant des partis de centre-droit.

“Je suis heureux, fier et reconnaissant”, a déclaré Frederiksen. “Cela a été quelques années très difficiles pour être Premier ministre : d’abord la pandémie, maintenant l’inflation. Beaucoup indiquaient qu’un gouvernement en place ne serait pas réélu.”

Frederiksen a remis sa démission mercredi à la reine Margrethe, figure de proue du Danemark. Frederiksen restera Premier ministre à titre intérimaire jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement.

Frederiksen a déclenché les élections le mois dernier au milieu des retombées de la décision controversée de son gouvernement d’abattre des millions de visons en tant que mesure de réponse à la pandémie. L’abattage et les images effrayantes de fosses communes de visons hantent Frederiksen depuis 2020 et ont finalement conduit à des fissures dans le bloc de centre-gauche.

Mardi, les sociaux-démocrates ont obtenu 28 % des voix, soit 50 sièges au Parlement danois, qui compte 179 membres. Les sondages à la sortie des urnes et les premiers résultats avaient suggéré que les partis de centre-gauche ne rassembleraient pas ensemble les 90 sièges nécessaires pour une majorité. Il leur manquait un siège jusqu’à la toute fin du décompte des voix, lorsque le siège décisif s’est renversé.

Avant cela, l’ancien Premier ministre Lars Løkke Rasmussen semblait prêt à devenir faiseur de rois. Son parti modéré nouvellement formé a remporté 9% des voix pour 16 sièges, selon le décompte complet des voix, qui était préliminaire. Les résultats finaux étaient attendus plus tard.

Løkke Rasmussen, deux fois chef du gouvernement qui a perdu les élections de 2019 face à Frederiksen et a abandonné le parti libéral de centre-droit à la suite d’une lutte de pouvoir interne, a déclaré qu’il soutiendrait la tentative de Frederiksen de former un gouvernement, mais pas nécessairement avec elle comme Premier ministre.

“Je sais avec certitude que le Danemark a besoin d’un nouveau gouvernement”, a-t-il déclaré à des partisans en liesse à Copenhague. « Qui va s’asseoir au bout de la table ? Nous ne savons pas.

Les résultats des élections au Groenland, un territoire danois autonome qui dispose de deux sièges à l’Assemblée législative, ont confirmé tôt mercredi que le bloc de centre-gauche aurait une majorité d’un siège au Parlement.

Certains des anciens partenaires de Frederiksen ont exprimé leur déception qu’elle ait choisi de rechercher une coalition plus large plutôt que de continuer à gouverner avec le soutien du centre-gauche. Troels Bøggild, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université d’Aarhus, dans l’ouest du Danemark, a déclaré que Frederiksen avait désormais deux options pour former un nouveau gouvernement.

“Soit aller avec les modérés (au centre) et les libéraux, et si cela échoue, elle peut ramper vers le bloc rouge et y former un gouvernement”, a-t-il déclaré. “En démissionnant, elle montre que ses promesses électorales de construire un gouvernement de centre large sont sérieuses.”

Frederiksen a déclaré qu’une large coalition serait mieux placée pour faire face à des défis majeurs tels que l’inflation, le changement climatique et les lacunes du système de santé public.

Avant les élections, les chefs de l’opposition Jakob Ellemann-Jensen des libéraux et Søren Pape Poulsen des conservateurs ont rejeté l’idée de s’associer à Frederiksen, affirmant qu’ils visaient à former un gouvernement de centre-droit. Le bloc de centre-droit a remporté 73 sièges, bien en deçà de la majorité, après une piètre performance des libéraux.

Frederiksen, qui est devenue la plus jeune Premier ministre du Danemark lorsqu’elle a pris ses fonctions en 2019 à l’âge de 41 ans, s’est associée à l’opposition pour augmenter les dépenses de défense du Danemark, membre de l’OTAN, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Son leadership inébranlable pendant la pandémie de COVID-19 a été en partie éclipsé par l’épisode d’abattage des visons.

La décision d’abattre jusqu’à 17 millions de visons pour protéger les humains d’une mutation du coronavirus a été prise à la hâte et sans la législation requise en place. Il a porté un coup dévastateur aux éleveurs de visons danois, même s’il n’y avait aucune preuve que le virus muté trouvé chez certains visons était plus dangereux que d’autres souches.