Le leader bulgare donne un nouvel élan à la lutte contre la corruption endémique Transparency International Bulgarie OTAN Union européenne Sofia

Le Premier ministre bulgare par intérim a exhorté lundi le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre la corruption endémique, appelant à des changements dans les bureaux des procureurs, le système judiciaire et tous les organismes chargés de l’application des lois.

Le Premier ministre Stefan Yanev s’est exprimé lors d’une réunion du conseil de sécurité du gouvernement qu’il a convoquée pour discuter de nouvelles politiques anti-corruption à la suite des sanctions américaines contre des responsables et des hommes d’affaires bulgares pour leur rôle prétendument « étendu » dans la corruption.

La semaine dernière, le département américain du Trésor a annoncé des sanctions en vertu du Global Magnitsky Act contre l’ancien député et magnat des médias Delyan Peevski ; l’oligarque Vassil Bozhkov; et l’ancien responsable de la sécurité nationale Ilko Zhelyazkov pour leurs rôles présumés dans la corruption publique.

Il a également imposé des sanctions à 64 entités qui leur seraient liées, affirmant que cette décision était sa plus grande action contre la corruption à ce jour.

Les sanctions contre les Bulgares et les entreprises les empêchent effectivement d’accéder au système financier américain, gèlent leurs avoirs américains et empêchent les Américains de traiter avec eux.

Yanev a déclaré que le gouvernement bulgare essaierait de minimiser les risques politiques et économiques pour le pays des sanctions américaines.

« Nous devons protéger les entreprises publiques des sanctions financières imposées. À cette fin, nous devons empêcher les transactions bancaires avec ces personnes enquêtées, afin que les entreprises et les sociétés d’État ne soient pas bloquées », a déclaré Yanev.

Il a toutefois admis que les sanctions américaines sont un signal sérieux que la corruption en Bulgarie a des racines profondes dans le système politique et économique du pays et que les conséquences de cela dépassent déjà les frontières du pays.

La Bulgarie, membre de l’Union européenne et de l’OTAN, a été réprimandée à plusieurs reprises par ses partenaires occidentaux pour ne pas avoir réussi à lutter efficacement contre la corruption. Transparency International, un organisme de surveillance de la corruption, a déclaré la Bulgarie le pays le plus corrompu de l’UE à 27.

Yanev a déclaré que l’environnement corrompu en Bulgarie détruisait non seulement l’autorité internationale du pays, mais sape son système politique et les fondements de sa démocratie, la rendant dysfonctionnelle et inefficace.

« Il n’y a aucun moyen d’avoir un système politique stable, une économie prospère ou un système social qui fonctionne sans résoudre les problèmes fondamentaux de la corruption », a-t-il déclaré.

Le gouvernement intérimaire, nommé après des élections générales peu concluantes en avril, a fait une série de révélations sur des allégations de corruption impliquant le gouvernement précédent de l’ancien Premier ministre Boyko Borissov.