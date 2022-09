Le leader britannique Truss tient la première réunion du Cabinet dans un contexte de crise énergétique

La Première ministre britannique Liz Truss tient mercredi sa première réunion du Cabinet, après avoir nommé un gouvernement diversifié en termes de race et de sexe et uni dans son soutien aux vues résolument libérales du nouveau dirigeant.

Truss affrontera également ses adversaires politiques pour la première fois en tant que chef lors de la session hebdomadaire des questions du premier ministre à la Chambre des communes.

Truss, 47 ans, a été nommé Premier ministre par la reine Elizabeth II mardi après avoir remporté une élection interne pour diriger le parti conservateur au pouvoir.

Elle a immédiatement apposé son empreinte sur le gouvernement, éliminant de nombreux ministres de l’administration de l’ancien Premier ministre Boris Johnson, notamment ceux qui avaient soutenu son rival à la direction, Rishi Sunak.

Elle a fait de Kwasi Kwarteng son chef du Trésor, un rôle clé pour un cabinet dont la boîte de réception est dominée par la crise énergétique déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine, qui menace de pousser les factures d’énergie à des niveaux inabordables, fermant des entreprises et laissant les plus pauvres du pays frissonner à la maison. Cet hiver. Kwarteng est le premier titulaire noir du poste, officiellement intitulé chancelier de l’Échiquier.

L’alliée de Truss, Therese Coffey, devient la première femme vice-première ministre britannique et dirige également le ministère de la Santé alors que le National Health Service, financé par l’État, est aux prises avec une demande croissante et des ressources épuisées à la suite de COVID-19.

Pour la première fois, aucun des «grands postes d’État» du Royaume-Uni – Premier ministre, chancelier, ministre des Affaires étrangères et ministre de l’Intérieur – n’est occupé par un homme blanc. James Cleverly, dont la mère est originaire de la Sierra Leone, est ministre des affaires étrangères et Suella Braverman, qui a un héritage indien, a été nommée ministre de l’intérieur, responsable de l’immigration et de la loi et de l’ordre.

Dans son premier discours en tant que Premier ministre mardi, Truss a déclaré qu’elle réduirait les impôts pour stimuler la croissance économique, renforcer le NHS et “s’occuper concrètement” de la crise énergétique, bien qu’elle ait donné peu de détails sur la manière dont elle mettrait en œuvre ces politiques. Elle devrait dévoiler ses plans énergétiques jeudi.

Les médias britanniques ont rapporté que Truss prévoyait de plafonner les factures d’énergie. Le coût pour les contribuables de cette étape pourrait atteindre 100 milliards de livres (116 milliards de dollars).

“Nous ne devrions pas être intimidés par les défis auxquels nous sommes confrontés”, a déclaré Truss dans son premier discours en tant que Premier ministre. “Aussi forte que soit la tempête, je sais que le peuple britannique est plus fort.”