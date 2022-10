Le leader britannique Sunak fait face à l’opposition au Parlement pour la première fois

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak tient la première réunion de son nouveau cabinet avant d’affronter mercredi l’opposition au Parlement pour la première fois en tant que leader.

Sunak a pris ses fonctions mardi et a nommé un gouvernement mêlant alliés et ministres expérimentés des gouvernements de ses deux prédécesseurs immédiats, Boris Johnson et Liz Truss, alors qu’il tente de s’attaquer aux multiples problèmes économiques de la Grande-Bretagne.

Le bureau de Sunak a déclaré que la formation “fait un parti unifié” et vise à garantir “qu’en cette période incertaine, il y ait une continuité au cœur du gouvernement”.

Mais lors de la session ordinaire de la Chambre des communes connue sous le nom de questions du Premier ministre, les politiciens de l’opposition se concentreront probablement sur le bagage que les nouveaux ministres portent des gouvernements de Johnson – qui a démissionné en juillet après une série de scandales éthiques – et de Truss, dont le gouvernement a duré seulement sept semaines.

Un ensemble de réductions d’impôts non financées que Truss a dévoilé le mois dernier a effrayé les marchés financiers avec la perspective d’un gonflement de la dette, a conduit la livre à des niveaux record et a forcé la Banque d’Angleterre à intervenir, affaiblissant l’économie fragile de la Grande-Bretagne et anéantissant l’autorité de Truss au sein du Parti conservateur.

Sunak est considéré par les conservateurs comme une paire de mains sûres dont ils espèrent qu’elle pourra stabiliser une économie glissant vers la récession – et endiguer la chute de popularité du parti.

Sunak a fait venir des gens de différentes ailes du Parti conservateur pour son Cabinet. Il a destitué une douzaine de membres du gouvernement de Truss, mais a maintenu plusieurs personnalités en place, dont le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly et le secrétaire à la Défense Ben Wallace.

Il fait face à un contrecoup pour avoir reconduit la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, qui a démissionné la semaine dernière après avoir enfreint les règles d’éthique en envoyant un e-mail gouvernemental sensible à partir d’un compte privé. Elle a utilisé sa lettre de démission pour critiquer Truss, précipitant la disparition du Premier ministre de l’époque.

Chef de file de l’aile droite des conservateurs qui exaspère les libéraux, Braverman est chargé de mettre en œuvre un plan controversé et bloqué visant à envoyer des demandeurs d’asile arrivant en Grande-Bretagne dans un aller simple vers le Rwanda.

Les opposants ont exprimé leur étonnement que Braverman puisse reprendre son travail moins d’une semaine après sa démission et avant une enquête sur son manquement aux règles d’éthique.

“Les gens font des erreurs dans leur travail”, a-t-il déclaré à la BBC. “Personne ne va travailler avec l’intention de faire une erreur.”

Sunak a également maintenu en place le chef du Trésor Jeremy Hunt, que Truss a nommé il y a deux semaines pour stabiliser les marchés. Son retrait aurait probablement déclenché de nouveaux tremblements.

Hunt devrait bientôt expliquer comment le gouvernement prévoit de trouver des milliards de livres (dollars) pour combler un trou fiscal créé par la flambée de l’inflation et une économie morose, et exacerbé par les plans déstabilisateurs de Truss.

Le gouvernement n’a pas confirmé si la déclaration de Hunt, attendue le 31 octobre, sera retardée en raison du changement de Premier ministre.

