Le leader britannique Sunak bouscule le gouvernement pour se concentrer sur les affaires et l’énergie

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a secoué son gouvernement mardi, déplaçant des ministres et fusionnant des départements dans le but d’affirmer le contrôle au milieu de scandales éthiques et de tirs d’élite de collègues du Parti conservateur.

Sunak a nommé le législateur Greg Hands pour présider le parti au pouvoir, qui est démoralisé par des sondages d’opinion lamentables et une année de troubles. Sunak est le troisième Premier ministre conservateur britannique en moins d’un an.

Hands, un ancien ministre du Commerce, remplace Nadhim Zahawi, qui a été licencié par Sunak le mois dernier après avoir omis de faire la lumière sur un différend fiscal de plusieurs millions de dollars.

Sunak s’est engagé à rétablir l’ordre et l’intégrité du gouvernement après trois ans d’instabilité sous les prédécesseurs Boris Johnson – renversé à l’été 2022 par des scandales éthiques – et Liz Truss, qui a démissionné en octobre après six semaines au pouvoir lorsque ses plans économiques de réduction des impôts ont été déclenchés. chaos sur les marchés financiers.

Mais il fait face à des allégations de l’opposition selon lesquelles le gouvernement reste embourbé dans le scandale et la sordide. Des enquêtes éthiques sont également en cours sur des allégations selon lesquelles Johnson aurait obtenu un prêt avec l’aide d’un donateur conservateur qui a ensuite été nommé président de la BBC, et sur des allégations selon lesquelles le vice-Premier ministre Dominic Raab aurait intimidé le personnel. Raab nie l’intimidation.

Sunak a également réorganisé les ministères responsables des affaires, de la science et du commerce dans le cadre de son objectif de stimuler l’économie morose du pays et de faire du Royaume-Uni une superpuissance scientifique et technologique.

Kemi Badenoch, anciennement responsable du commerce international, dirige un nouveau département des affaires et du commerce. L’ancien secrétaire aux affaires Grant Shapps devient secrétaire d’État à la sécurité énergétique et au net zéro.

Le gouvernement a déclaré que le nouveau département de l’énergie “a été chargé de sécuriser notre approvisionnement énergétique à long terme, de réduire les factures et de réduire de moitié l’inflation” après les troubles déclenchés par l’invasion russe de l’Ukraine.

Les écologistes ont exprimé leur scepticisme quant à la restauration d’un département uniquement chargé de l’énergie – supprimé par un précédent gouvernement conservateur en 2016 – qui aiderait la Grande-Bretagne à réduire ses émissions de carbone.

“Alors que les catastrophes climatiques s’intensifient, que les coûts de l’énergie montent en flèche et que le monde continue de sombrer sous la montée des mers, sans autres réformes fondamentales, le rétablissement d’un département de l’énergie sera aussi utile que la réorganisation des chaises longues sur le Titanic”, Doug Parr de Greenpeace UK a dit.

Par ailleurs, Lucy Frazer dirige le Département Culture, Médias et Sport – anciennement Numérique, Culture, Médias et Sport. Ses responsabilités numériques sont transférées au nouveau Département des sciences, de l’innovation et de la technologie, dirigé par Michelle Donelan. ___

Suivez la couverture de la politique britannique par AP sur https://apnews.com/hub/united-kingdom-government