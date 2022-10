Le leader britannique Rishi Sunak est-il trop riche pour gouverner dans les moments difficiles ?

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Alors qu’il prend des décisions difficiles pour endiguer la crise économique britannique, le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’il “protégera toujours les plus vulnérables”. Mais le premier Premier ministre britannique de couleur est aussi son dirigeant le plus riche de tous les temps – un ex-banquier qui portait autrefois des mocassins Prada pour visiter un chantier de construction et dont la fortune familiale est estimée à 730 millions de livres (826 millions de dollars).

Les critiques se demandent si Sunak peut comprendre le désespoir que beaucoup de Britanniques ressentent alors que l’économie vacille sous le poids combiné du COVID-19, du Brexit, de la guerre en Ukraine et des politiques contre-productives de la Première ministre décédée Liz Truss.

Sunak, qui a pris ses fonctions mardi, envisage de réduire les pensions et les prestations sociales de l’État pour aider à réduire de plusieurs milliards la facture du Trésor. Pendant ce temps, l’inflation a atteint un sommet en 40 ans de 10,1 %, et le coût des articles de tous les jours a encore augmenté – les pâtes de 60 %, le thé de 46 %, le pain de 38 % l’année dernière, selon les chiffres du gouvernement.

Un sac de frites surgelées est passé de 99 pence (1,15 $) à 1,37 livre (1,61 $); un pot de lait de deux pintes est passé de 1,17 livre (1,35 $) à 1,52 (1,76 $) au cours de l’année jusqu’en septembre.

“Je ne pense pas que vous puissiez comprendre ce que vivent les gens normaux si votre richesse est de l’ordre de 730 millions de livres, c’est juste fou”, a déclaré Megan Hooper, une travailleuse en santé mentale à Londres. “Vous ne pouvez pas comprendre ce que vivent les gens qui vivent avec 20 000 dollars par an.”

Hooper a déclaré que cela la rendait “malade” que Sunak n’ait pas promis de maintenir la croissance des pensions et des avantages sociaux en fonction de l’inflation lorsque le gouvernement présentera ses plans fiscaux et de dépenses le 17 novembre.

“Je ne pense tout simplement pas qu’il y ait le moindre espoir qu’il fasse quoi que ce soit pour aider les plus pauvres”, a-t-elle déclaré.

En tant que Premier ministre, Sunak gagne 164 000 livres (190 000 dollars) par an, soit cinq fois le salaire moyen à temps plein au Royaume-Uni, mais juste une fraction de sa richesse.

Avant d’être élu au Parlement en 2015, Sunak a travaillé pour la banque d’investissement Goldman Sachs et en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs, amassant une fortune personnelle non divulguée. Les premiers ministres britanniques ne sont pas tenus de publier leurs déclarations de revenus et les investissements de Sunak sont tenus à l’abri des regards dans une fiducie aveugle pendant qu’il est au gouvernement.

L’essentiel de sa fortune provient de sa femme, Akshata Murty, dont le père milliardaire a fondé la société informatique indienne Infosys. Le Sunday Times a estimé que sa participation de 0,93 % dans la société valait 690 millions de livres (800 millions de dollars). Selon la plupart des estimations, le couple est plus riche que le roi Charles III.

Le nouvel emploi de Sunak comprend un appartement officiel à Downing Street à Londres, mais la famille possède déjà plusieurs propriétés, dont une maison familiale à Londres, un manoir vieux de 200 ans dans le district du nord de l’Angleterre qu’il représente au Parlement et un appartement penthouse à Santa Monica, Californie.

Sunak ne montre pas sa richesse, mais ses vêtements et accessoires coûteux ont déjà fait sourciller. Les mocassins en daim Prada qu’il portait en juillet se vendent environ 600 dollars, et il a déjà été photographié au travail avec une tasse de café “intelligente” à 200 dollars sur son bureau.

Marc Stears, responsable du laboratoire de politique de l’UCL à l’University College de Londres, a déclaré que l’âge adulte privilégié de Sunak l’avait conduit à des gaffes, comme remplir une voiture empruntée pour une séance photo dans une station-service, puis sembler ne pas savoir comment payer.

“Il n’a tout simplement pas les expériences que la plupart des gens ont, et par conséquent, quand il essaie de prétendre qu’il en a, ils se retournent contre lui, et cela semble extrêmement gênant”, a déclaré Stears.

Sunak a souligné qu’il n’était pas né riche. Son père et sa mère sont un médecin de famille et un pharmacien d’origine indienne qui est venu au Royaume-Uni dans les années 1960 en provenance d’Afrique de l’Est. Dans sa jeunesse, il livrait des médicaments de la pharmacie de sa mère et travaillait comme serveur dans un restaurant indien.

Il dit que ses parents ont économisé pour l’envoyer au Winchester College, l’un des internats les plus chers et les plus exclusifs de Grande-Bretagne, où il s’est mêlé à l’élite. Sunak a ensuite obtenu un diplôme de premier cycle à l’Université d’Oxford, puis un MBA à l’Université de Stanford, où il a rencontré sa future épouse.

“En tant que conservateur, je crois au travail acharné et à l’aspiration et c’est mon histoire”, a-t-il déclaré à la BBC plus tôt cette année. « Je ne juge pas les gens par leurs comptes bancaires, je les juge par leur caractère. Et je pense que les gens peuvent me juger sur mes actions au cours des deux dernières années.

Sunak a gagné en popularité pendant la pandémie, lorsqu’en tant que chef du Trésor, il a dépensé des milliards pour aider les travailleurs licenciés et les entreprises fermées à rester à flot. Mais son image a été ternie lorsqu’il a été révélé en avril que sa femme ne payait pas d’impôt britannique sur ses revenus à l’étranger, dont 11,5 millions de livres par an de dividendes d’Infosys.

La pratique consistant à être «non domicilié» à des fins fiscales était légale, mais elle semblait au mieux insensible à une époque où Sunak augmentait les impôts de millions de Britanniques. Sunak a également été critiqué pour avoir conservé sa carte verte américaine, ce qui signifie une intention de s’installer aux États-Unis, pendant deux ans après être devenu ministre des Finances britannique.

Le parti travailliste de l’opposition, Keir Starmer, a mentionné le statut fiscal de Murty lors de la première session de questions du Premier ministre de Sunak au Parlement mercredi. Il a également présenté un enregistrement de Sunak se vantant auprès des militants conservateurs locaux de la façon dont il avait acheminé des fonds des «zones urbaines défavorisées» vers des quartiers riches comme le leur.

Mais Stears, un ancien rédacteur de discours travailliste, a mis en garde l’opposition contre une attaque contre Sunak pour sa richesse, car la plupart des électeurs “pensent que tous les politiciens sont riches”.

“Dans l’esprit de la plupart des gens, les politiciens sont au sommet de la société, des gens un peu étranges et déconnectés à certains égards”, a-t-il déclaré.

Il a dit que Sunak ne devrait pas essayer de cacher sa richesse derrière une façade d’homme ordinaire.

“Le public a des antennes très fortes pour l’authenticité”, a-t-il déclaré.

Certains électeurs se disent détendus quant à la fortune de Sunak et prêts à le juger sur ses actions.

“Il a travaillé pour ça”, a déclaré le retraité Terry Welsh. « Ce n’est pas comme s’il avait hérité de son propre argent. Il a travaillé dur, il a travaillé pour diverses sociétés d’investissement et toutes sortes de choses. Donc, son argent lui appartient.