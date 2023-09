Le leader britannique Rishi Sunak annonce son intention de revenir sur certains objectifs climatiques

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Premier ministre Rishi Sunak s’apprête à édulcorer certains des engagements climatiques de la Grande-Bretagne, affirmant que le pays doit lutter contre le changement climatique sans pénaliser les travailleurs et les consommateurs.

Sunak a publié mardi une déclaration tard dans la soirée en réponse à un rapport de la BBC selon lequel le Premier ministre envisageait de prolonger les délais d’interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel – actuellement attendues en 2030 – et du nouveau chauffage domestique au gaz naturel. (En déplaçant cela vers le haut.)

Sunak a déclaré que dans un discours prononcé cette semaine, il présenterait une approche « proportionnée » à l’égard de l’environnement. Il n’a pas fixé de date pour le discours, qui pourrait avoir lieu dès mercredi.

« Pendant trop d’années, les politiciens des gouvernements de tous bords n’ont pas été honnêtes sur les coûts et les compromis », a déclaré Sunak dans un communiqué. « Au lieu de cela, ils ont choisi la solution de facilité, en disant que nous pouvons tout avoir. »

Sunak n’a pas confirmé les détails de ses annonces. Il a déclaré qu’il tiendrait sa promesse de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni d’ici 2050, mais « d’une manière meilleure et plus proportionnée ».

La nouvelle a suscité la consternation des groupes environnementaux, des partis d’opposition et de certains membres du Parti conservateur au pouvoir de Sunak. Cela a éclaté alors que de hauts responsables politiques du Royaume-Uni et du monde entier se réunissaient à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où le climat figure en bonne place à l’ordre du jour.

Les conservateurs britanniques ont ouvertement réévalué leurs promesses en matière de changement climatique après un résultat électoral spécial en juillet qui a été largement considéré comme un rejet de la part des électeurs en faveur d’une taxe sur les voitures polluantes.

Le parti, qui est à la traîne de l’opposition travailliste à l’échelle nationale, a remporté de manière inattendue le concours pour le district d’Uxbridge, dans la banlieue londonienne, en se concentrant sur un prélèvement de division sur les véhicules plus anciens imposé par le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan. Certains conservateurs estiment que la suppression des politiques vertes serait un moyen de gagner des voix et pourrait aider le parti à éviter la défaite lors des élections nationales prévues d’ici la fin de l’année prochaine.

« Nous n’allons pas sauver la planète en mettant le peuple britannique en faillite », a déclaré mercredi la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman.

Mais le législateur conservateur Alok Sharma, qui a présidé la conférence internationale sur le climat COP26 à Glasgow en 2021, a averti qu’édulcorer les objectifs climatiques serait « incroyablement préjudiciable à la confiance des entreprises et aux investissements étrangers ».

« Et franchement, je ne crois vraiment pas que cela va aider électoralement un parti politique qui choisit de s’engager dans cette voie », a-t-il déclaré à la BBC.