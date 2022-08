Le leader afghan des droits humains a le cœur brisé après un an de règne des talibans

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

NATIONS UNIES — Un an après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, l’éminente militante afghane des droits Sima Samar a toujours le cœur brisé par ce qui est arrivé à son pays. Samar, ancienne ministre des Affaires féminines et première présidente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme, a quitté Kaboul en juillet 2021 pour les États-Unis lors de son premier voyage après la pandémie de COVID-19, ne s’attendant jamais à ce que le président afghan Ashraf Ghani fuie le pays. et les talibans à prendre le pouvoir pour la deuxième fois peu après le 15 août.

“Je pense que c’est un triste anniversaire pour la majorité des habitants de mon pays”, a déclaré Samar, en particulier pour les femmes “qui n’ont pas assez à manger, qui ne savent pas quel est leur avenir”.

Chercheuse invitée au Carr Center for Human Rights de la Kennedy School de Harvard, elle a écrit la première ébauche d’une autobiographie et travaille sur un document d’orientation sur le droit coutumier relatif aux femmes afghanes. Elle essaie également d’obtenir une carte verte, mais elle a dit : “Honnêtement, je ne peux pas m’orienter, où je suis et ce que je fais.”

Elle aimerait pouvoir rentrer chez elle, mais elle ne peut pas.

Dans une interview vendredi avec l’Associated Press, elle s’est souvenue d’une conférence de presse des talibans quelques jours après leur arrivée au pouvoir lorsqu’ils ont déclaré que si les gens s’excusaient pour leurs actions passées, ils seraient pardonnés.

“Et j’ai dit, je devrais m’excuser parce que j’ai commencé des écoles pour les gens?” a déclaré Samar, membre de la minorité hazara longtemps persécutée en Afghanistan. « Je devrais m’excuser parce que j’ai ouvert des hôpitaux et des cliniques en Afghanistan ? Je devrais m’excuser parce que j’ai essayé d’arrêter la torture des talibans ? Je devrais m’excuser de plaider contre la peine de mort, y compris (pour) les dirigeants talibans ? »

“Toute ma vie, je me suis battue pour la vie en tant que médecin”, a-t-elle déclaré. « Je ne peux donc pas changer et soutenir la peine de mort. Je ne devrais pas m’excuser pour ces principes des droits de l’homme et être puni.

Samar est devenue une militante en tant qu’étudiante en médecine de 23 ans avec un fils en bas âge. En 1984, le gouvernement alors communiste a arrêté son mari militant et elle ne l’a jamais revu. Elle a fui au Pakistan avec son jeune fils et a travaillé comme médecin pour les réfugiés afghans et a ouvert plusieurs cliniques pour soigner les femmes et les filles afghanes.

Samar s’est souvenue de l’ancien régime des talibans à la fin des années 1990, lorsqu’ils confinaient en grande partie les femmes chez elles, interdisaient la télévision et la musique et procédaient à des exécutions publiques. Une invasion dirigée par les États-Unis a chassé les talibans du pouvoir des mois après les attentats du 11 septembre 2001, qu’al-Qaida a orchestrés depuis l’Afghanistan tout en étant abrité par les talibans.

Après l’éviction des talibans, Samar est retournée en Afghanistan, occupant les plus hautes fonctions des droits des femmes et des droits humains, et au cours des 20 années suivantes, des écoles et des universités ont été ouvertes aux filles, les femmes sont entrées sur le marché du travail et en politique et sont devenues juges.

Mais Samar a déclaré dans une interview à AP en avril 2021 – quatre mois avant la deuxième prise de contrôle du pays par les talibans – que les gains étaient fragiles et que les militants des droits de l’homme avaient de nombreux ennemis en Afghanistan, des militants et des chefs de guerre à ceux qui voulaient étouffer les critiques ou défier leur pouvoir.

Samar a déclaré que le gouvernement et les dirigeants afghans, en particulier Ghani, étaient principalement responsables de l’arrivée des talibans à Kaboul et de la prise du pouvoir. Mais elle a aussi blâmé les Afghans « parce que nous étions très divisés ».

Dans chaque discours et entrevue qu’elle a donnés à l’échelle nationale et internationale au fil des ans, elle a dit que les Afghans devaient être unis et inclusifs, et « nous devons avoir le soutien du peuple. Sinon, nous perdrons. »

En tant que présidente de la Commission des droits de l’homme, elle a déclaré avoir été critiquée à plusieurs reprises pour avoir tenté d’imposer les valeurs occidentales à l’Afghanistan.

« Et je n’arrêtais pas de dire que les droits de l’homme ne sont pas des valeurs occidentales. En tant qu’être humain, tout le monde a besoin d’avoir un abri… un accès à l’éducation et aux services de santé, à la sécurité », a-t-elle déclaré.

Depuis leur prise de pouvoir, les talibans ont limité l’éducation publique des filles à seulement six ans, restreint le travail des femmes, les ont encouragées à rester à la maison et ont émis des codes vestimentaires les obligeant à se couvrir le visage.

Samar a appelé à la pression internationale non seulement pour permettre à toutes les filles d’aller à l’école secondaire et à l’université, mais pour garantir tous les droits de l’homme qui sont interdépendants. Et elle a souligné l’importance de l’éducation pour les jeunes garçons, qui sans aucune scolarité, emploi ou compétence pourraient être à risque de s’impliquer dans la production d’opium, la contrebande d’armes ou dans la violence.

Elle a également exhorté la communauté internationale à poursuivre les programmes humanitaires qui sont essentiels pour sauver des vies, mais a déclaré qu’ils devraient se concentrer sur le travail contre nourriture ou le travail contre rémunération pour mettre fin à la dépendance totale des personnes et leur donner « confiance en soi et dignité ». ”

Samar a déclaré que la société afghane avait changé au cours des deux dernières décennies, avec un meilleur accès à la technologie, des niveaux d’éducation en hausse chez les jeunes et une certaine expérience des élections, même si elles n’étaient pas libres et équitables.

Elle a déclaré que de telles réalisations laissent la possibilité de changements positifs à l’avenir. “Ce sont les problèmes qu’ils (les talibans) ne peuvent pas contrôler”, a-t-elle déclaré. “Ils aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas le faire.”

Samar a déclaré qu’elle espérait une éventuelle responsabilité et justice pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. “Sinon, nous ressentons la culture de l’impunité partout, partout – et l’invasion de la Russie en Ukraine est une répétition du cas de l’Afghanistan”, a-t-elle déclaré.