Le lavage de la «vague rouge»: comment les sondages biaisés ont alimenté un faux récit électoral

En Pennsylvanie, les deux mêmes entreprises ont donné au lieutenant-gouverneur John Fetterman, le candidat démocrate au Sénat, une plus petite avance sur Mehmet Oz, et ont finalement montré M. Fetterman à la traîne – un écart par rapport aux sondages non partisans comme Marist et Fox News. (Il a gagné par près de cinq points.)

Inquiet que les sondages influencés par le GOP soient erronés et susceptibles de persuader les militants démocrates de base d’abandonner plutôt que de sortir et de frapper aux portes, M. Rosenberg a utilisé son podcast et son compte Twitter pour dire aux démocrates que leurs chances étaient meilleures que ils ont réalisé.

Son optimisme lui a valu des côtes et des moqueries. Dans un article d’août le qualifiant de “Dem le plus optimiste en ligne”, Politico a noté qu’il semblait parfois que M. Rosenberg poussait sa vision implacablement rose au “risque de réputation profond”.

À l’automne, la perception d’une vague rouge commençait à affecter les stratégies, poussant l’argent vers des points chauds perçus à tort. Les initiés des deux partis, conscients des erreurs passées, ont commencé à douter de leurs propres sondages internes.

“Nous étions limités dans notre agressivité, car nous avions l’impression que nous étions sur le point de nous faire fumer”, a déclaré Tim Persico, directeur exécutif du Democratic Congressional Campaign Committee, qui supervise les courses à la Chambre. “Cela dépend du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre si vos données sont isolées dans un monde où tout le monde vous dit le contraire.”

Le Wisconsin en était un bon exemple.

Le président démocrate de l’État, Ben Wikler, voyait des sondages internes privés qui montraient le candidat au Sénat de son parti, le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes, à un point ou deux du sénateur Ron Johnson, un républicain de droite et pourvoyeur de désinformation.

Mais les sondages aux teintes rouges ont commencé à montrer que M. Johnson s’éloignait. Data for Progress a mis le titulaire en place par cinq; Patriot Polling, dirigé par les lycéens de Pennsylvanie, avait son avance à huit. Début octobre, RealClearPolitics prévoyait que M. Johnson pourrait gagner jusqu’à sept points.