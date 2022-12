Le Lava X3 (2022) devient officiel avec le SoC Helio A22 et une batterie de 4 000 mAh

Lava Mobiles a annoncé son dernier appareil pour le marché indien avec le Lava X3 (2022) – un téléphone économique Helio A22 avec une batterie de 4 000 mAh. Lava X3 apporte un écran LCD IPS de 6,53 pouces avec une résolution HD + et une encoche en forme de goutte d’eau pour sa caméra selfie 5MP.









Spécifications clés du Lava X3 (2022)

L’arrière abrite un appareil photo principal de 8 mégapixels ainsi qu’un module VGA pour les données de profondeur. Le téléphone contient une batterie de 4 000 mAh avec une charge de 10 W via USB-C et démarre Android 12 Go. Le téléphone dispose également d’un scanner d’empreintes digitales latéral, d’un déverrouillage du visage et d’une prise casque.











Lava X3 (2022) en noir, vert et bleu

Lava X3 (2022) est disponible en noir, vert et bleu et se vend 6 999 INR (84 $) dans sa seule configuration de 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage. Les ventes ouvertes en Inde commencent le 27 décembre. Ceux qui précommandent le téléphone reçoivent gratuitement une paire d’écouteurs tour de cou Lava ProBuds N11.

