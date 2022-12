Le lauréat ukrainien du prix Nobel dit que Poutine doit comparaître devant un tribunal

MOSCOU (AP) – Un représentant de l’une des organisations partageant le prix Nobel de la paix de cette année a déclaré vendredi que le président russe Vladimir Poutine devrait faire face à un tribunal international pour les combats en Ukraine.

Oleksandra Matviychuk du Centre ukrainien pour les libertés civiles a déclaré lors d’une conférence de presse à Oslo, en Norvège, qu’un tel tribunal devrait être créé pour tenir Poutine, ainsi que le président biélorusse Alexandre Loukachenko « et d’autres criminels de guerre », responsables.

En octobre, le groupe ukrainien a été nommé co-lauréat du prix de la paix 2022 avec le groupe russe de défense des droits humains Memorial et Ales Bialiatski, chef du groupe biélorusse de défense des droits Viasna.

Bialiatski est emprisonné en Biélorussie et n’a pas pu se déplacer pour recevoir le prix, qui doit être officiellement remis samedi.

Matviychuk a qualifié le conflit en Ukraine de “génocidaire” et a déclaré que “si l’Ukraine arrête la résistance, il n’y aura plus de nous”.

Elle a également rejeté les suggestions de négociations pour mettre fin au conflit. La Russie “voit toute tentative de dialogue comme un signe de faiblesse”, a déclaré Matviychuk.

Le triple prix de la paix a été considéré comme une forte réprimande à Poutine, non seulement pour les actions de la Russie en Ukraine, mais pour la répression du Kremlin contre l’opposition nationale et ses liens étroits avec l’autoritaire Loukachenko, qui a brutalement réprimé les manifestations en 2020 qui ont éclaté après une élection présidentielle largement considéré comme manipulé.

La Cour suprême de Russie a fermé Memorial, l’une des organisations de défense des droits humains les plus anciennes et les plus importantes de Russie, en décembre 2021.

Memorial a été acclamé pour ses études sur la répression politique en Union soviétique. Le gouvernement russe a déclaré l’organisation comme un “agent étranger” en 2016 – une étiquette qui implique un examen gouvernemental supplémentaire et comporte de fortes connotations péjoratives qui peuvent discréditer l’organisation ciblée.

Yan Rachinsky de Memorial a déclaré lors de la conférence de presse d’Oslo qu’il n’était pas inquiet pour sa propre sécurité au milieu de la répression, mais a ajouté que “la situation des défenseurs des droits de l’homme, malheureusement, est très mauvaise aujourd’hui en Russie”.

« Beaucoup sont emprisonnés depuis longtemps. Certains sont persécutés aujourd’hui. Et il est peu probable que cela s’améliore rapidement. Mais, néanmoins, il y a des gens qui continuent ce travail et continueront », a-t-il déclaré.

Bialiatski n’a pas été autorisé à envoyer un discours pour la cérémonie de remise des prix. Mais sa femme, Natalia Pinchuk, prévoyait de prononcer une allocution en son nom.

Lors de la conférence de presse, Pinchuk a déploré que d’autres événements mondiaux aient détourné une partie de l’attention qui était auparavant concentrée sur les répressions en Biélorussie.

“N’oublions pas … la Biélorussie, où un autre type de guerre se déroule – une guerre, pour ainsi dire, cachée et invisible pour beaucoup, la population est tellement étouffée et écrasée qu’elle n’a presque pas sa propre voix”, a-t-elle déclaré. a dit.

—-

Yuras Karmanau à Tallinn, Estonie, a contribué

Jim Heintz, Associated Press