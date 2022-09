Le lauréat du prix Pulitzer prendra la parole au Sauk Valley Community College – Shaw Local

DIXON – Eli Murray, ancien élève du Sauk Valley Community College et récent lauréat du prix Pulitzer, viendra sur le campus jeudi pour parler de la série d’enquête qui lui a valu le prestigieux prix de journalisme.

Murray, diplômé du SVCC en 2013, a commencé à travailler au Tampa Bay Times en 2015 et est un journaliste d’investigation spécialisé dans le travail avec les données, en utilisant du code pour récupérer des enregistrements, des chiffres et créer des visualisations personnalisées.

Dans leur série “Poisoned”, Murray et ses collègues Corey G. Johnson et Rebecca Woolington ont raconté l’histoire d’une fonderie de plomb à Tampa qui a mis en danger ses travailleurs et pollué la communauté. Ils ont tous reçu un Pulitzer pour le journalisme d’investigation.

L’enquête a incité les régulateurs fédéraux et de comté à sonder la fonderie et à confirmer les conclusions du journal.

[ Oregon High School alum part of team that wins Pulitzer Prize for investigative reporting ]

Murray présentera ses conclusions d’enquête sur l’usine de recyclage de batteries à midi jeudi dans la salle de conférence Riverview du collège.

Après avoir fréquenté l’Oregon High School, Murray a obtenu un diplôme d’associé du Sauk Valley Community College, puis son baccalauréat en journalisme de l’Université de l’Illinois.