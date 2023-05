Le lauréat du prix Nobel de la paix transféré dans une prison brutale en Biélorussie

Le lauréat du prix Nobel de la paix Ales Bialiatski a été transféré dans une prison notoirement brutale en Biélorussie et n’a pas donné de nouvelles depuis un mois, a déclaré mercredi sa femme.

Natalia Pinchuk a déclaré à l’Associated Press que Bialiatski, qui purge une peine de 10 ans, est maintenu dans un black-out d’information depuis son transfert dans la colonie N9 pour récidivistes de la ville de Gorki, où les détenus sont battus et soumis à des travaux forcés. .

« Les autorités créent des conditions insupportables pour Ales et le maintiennent dans un isolement informationnel strict. Il n’y a pas une seule lettre de lui pendant un mois, et il ne reçoit pas non plus mes lettres », a déclaré Pinchuk par téléphone.

En mars, un tribunal a condamné Bialiatski, 60 ans – le plus grand défenseur des droits de l’homme du Bélarus et l’un des lauréats du prix Nobel de la paix 2022 – et trois de ses collègues pour avoir financé des actions portant atteinte à l’ordre public et contrebande.

Il s’agissait de la dernière initiative d’une répression de plusieurs années contre la dissidence qui a englouti le pays depuis 2020.

Bialiatski a passé 20 mois derrière les barreaux depuis son arrestation en 2021, et Pinchuk craint que sa santé ne se détériore.

« Dans les lettres les plus récentes, je vois comment sa calligraphie a changé et je vois comment la situation se détériore pour lui, tant au niveau de sa santé que de sa vue, et je suis très, très inquiète à ce sujet », a-t-elle déclaré. Elle a exhorté les Nations Unies à intervenir.

La sévère punition de Bialiatski et de trois de ses collègues était une réponse aux protestations massives contre les élections de 2020 qui ont donné un nouveau mandat au président autoritaire Alexandre Loukachenko.

Loukachenko, un allié de longue date du président russe Vladimir Poutine qui a soutenu l’invasion de l’Ukraine par la Russie, dirige le pays d’une main de fer depuis 1994. Lors des manifestations de 2020, les plus importantes jamais organisées en Biélorussie, plus de 35 000 personnes ont été arrêtées et des milliers battu par la police.

Les quatre militants ont clamé leur innocence, selon le Centre des droits de l’homme Viasna, fondé par Bialiatski. Il a partagé le prix de la paix 2022 avec Memorial, un important groupe russe de défense des droits de l’homme, et le Centre ukrainien pour les libertés civiles.

Viasna a dénombré à ce jour 1 516 prisonniers politiques en Biélorussie. Les défenseurs des droits humains affirment que les autorités créent délibérément des conditions insupportables pour nombre d’entre eux.

Depuis 28 jours, aucune information n’a été communiquée sur le sort de l’ancien candidat à la présidence emprisonné Viktar Babaryka, qui aurait été passé à tabac dans sa cellule et transféré à l’hôpital. Personne n’a entendu parler de Nikolai Statkevich, une figure éminente de l’opposition purgeant une peine de 14 ans, pendant 100 jours.