Le lauréat du prix Nobel de la paix révélé

Oslo, Norvège –

La militante emprisonnée Narges Mohammadi, qui milite depuis des années pour les droits des femmes, la démocratie et contre la peine de mort en Iran, a remporté vendredi le prix Nobel de la paix.

Mohammadi, 51 ans, a fait son travail malgré de nombreuses arrestations et des années derrière les barreaux en raison de son militantisme.

« Ce prix est avant tout une reconnaissance du travail très important de tout un mouvement en Iran avec son leader incontesté, Nargis Mohammadi », a déclaré Berit Reiss-Andersen, président du comité Nobel norvégien qui a annoncé le prix à Oslo. « Il n’appartient pas au comité Nobel de décider de l’impact du prix. Nous espérons qu’il constituera un encouragement à poursuivre le travail sous la forme que ce mouvement jugera appropriée. »

L’incarcération la plus récente de Mohammadi a commencé lorsqu’elle a été arrêtée en 2021 après avoir assisté à un mémorial pour une personne tuée lors des manifestations nationales de 2019 déclenchées par l’augmentation des prix de l’essence. Elle est détenue à la célèbre prison d’Evin, à Téhéran, où sont détenues des personnes ayant des liens avec l’Occident et des prisonniers politiques.

Reiss-Andersen a déclaré que Mohammadi avait été emprisonné 13 fois et condamné cinq fois. Au total, elle a été condamnée à 31 ans de prison.

Elle est la 19ème femme à remporter le prix Nobel de la paix et la deuxième Iranienne, après la militante des droits humains Shirin Ebadi qui a remporté le prix en 2003.

Mohammadi était derrière les barreaux lors des récentes manifestations suite à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue. Cela a déclenché l’un des défis les plus intenses jamais lancés à la théocratie iranienne. Plus de 500 personnes ont été tuées lors d’une violente opération de sécurité tandis que plus de 22 000 autres ont été arrêtées.

Depuis derrière les barreaux, Mohammadi a rédigé un article d’opinion pour le New York Times.

« Ce que le gouvernement ne comprend peut-être pas, c’est que plus il nous enferme, plus nous devenons forts », a-t-elle écrit.

Il n’y a eu aucune réaction immédiate de la part de la télévision d’État iranienne et des autres médias contrôlés par l’État. Certaines agences de presse semi-officielles ont reconnu la victoire de Mohammadi dans des messages en ligne, citant des articles de presse étrangère.

Avant d’être emprisonné, Mohammadi était vice-président du Centre des Défenseurs des Droits de l’Homme, interdit en Iran. Elle a été proche d’Ebadi, le fondateur du centre.

En 2018, Mohammadi, ingénieur, a reçu le prix Andrei Sakharov 2018.

PEN America, qui défend la liberté d’expression et qui a décerné plus tôt cette année à Mohammadi son prix PEN/Barbey pour la liberté d’écrire, a applaudi cette victoire.

Ce choix « est un hommage à son courage et à celui d’innombrables femmes et filles qui sont descendues dans les rues d’Iran et ont affronté l’un des régimes les plus brutaux et têtus au monde, risquant leur vie pour revendiquer leurs droits », a déclaré le PDG de PEN America. » a déclaré Suzanne Nossel dans un communiqué.

Les prix Nobel sont dotés d’une récompense en espèces de 11 millions de couronnes suédoises (environ 1 million de dollars). Les gagnants reçoivent également une médaille d’or de 18 carats et un diplôme lors des cérémonies de remise des prix en décembre.

Le lauréat du prestigieux prix Nobel de la paix est choisi par un panel d’experts norvégiens parmi une liste d’un peu plus de 350 candidatures.

Le prix de l’année dernière a été remporté par des militants des droits de l’homme d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie, dans ce qui a été considéré comme une sévère réprimande envers le président russe Vladimir Poutine et son homologue et allié biélorusse.

Parmi les autres lauréats précédents figurent Nelson Mandela, Barack Obama, Mikhaïl Gorbatchev, Aung San Suu Kyi et les Nations Unies.

Contrairement aux autres prix Nobel sélectionnés et annoncés à Stockholm, le fondateur Alfred Nobel a décrété que le prix de la paix serait décidé et décerné à Oslo par le Comité Nobel norvégien, composé de cinq membres. Le panel indépendant est nommé par le parlement norvégien.

Le prix de la paix est le cinquième prix décerné cette année. La veille, le comité Nobel avait décerné à l’écrivain norvégien Jon Fosse le prix de littérature. Mercredi, le prix de chimie a été attribué aux scientifiques américains Moungi Bawendi, Louis Brus et Alexei Ekimov.

Le prix de physique a été décerné mardi à la physicienne franco-suédoise Anne L’Huillier, au scientifique français Pierre Agostini et au Hongrois Ferenc Krausz. L’Américaine d’origine hongroise Katalin Kariko et l’Américain Drew Weissman ont remporté lundi le prix Nobel de médecine.

La saison des prix Nobel se termine la semaine prochaine avec l’annonce du lauréat du prix d’économie, officiellement connu sous le nom de Prix de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel.