Le lauréat du prix Nobel de la paix écope d’une peine de prison supplémentaire pour fraude électorale – News 24

Un tribunal du Myanmar a condamné vendredi la dirigeante déchue du pays, Aung San Suu Kyi, à trois ans de prison supplémentaires avec travaux forcés. La politicienne a été reconnue coupable de fraude électorale lors des élections de novembre 2020, qui ont permis à Suu Kyi et à son parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de remporter une victoire écrasante.

Le mois dernier, Suu Kyi a été reconnue coupable de quatre chefs d’accusation de corruption et condamnée à six ans de prison, ce qui a porté sa peine de prison totale à 17 ans à l’époque. Le politicien de 77 ans fait toujours face à diverses accusations supplémentaires et pourrait se retrouver avec une peine de près de 200 ans s’il est reconnu coupable de toutes.

Le nouveau verdict a été condamné par divers groupes de défense des droits comme politiquement motivé. Le Réseau asiatique pour des élections libres (ANFREL), par exemple, a déclaré que la nouvelle phrase “a délivré un message clair selon lequel la junte militaire n’a aucun intérêt à défendre la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit” dans le pays.

« À la lumière des derniers développements, nous réitérons notre appel à la junte militaire du Myanmar pour qu’elle libère immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques du pays, abandonne les accusations à motivation politique contre les dirigeants et les membres de la NLD, les militants, les journalistes et les [electoral] responsables, respectez les résultats des élections de 2020 et rétablissez le régime civil », a déclaré le groupe dans un communiqué.















Suu Kyi, surnommée «l’icône de la démocratie» par les médias, a reçu le prix Nobel de la paix en 1991 pour son travail visant à apporter la démocratie au Myanmar. Lorsqu’elle était au pouvoir, cependant, elle-même n’était pas étrangère aux allégations de violation des droits de l’homme, notamment au sujet du traitement controversé de la minorité rohingya, qui a été qualifiée par plusieurs groupes de défense des droits de “génocide.”

La politicienne est devenue la première – et, jusqu’à présent, la seule – conseillère d’État du Myanmar en 2016, obtenant une réélection confortable fin 2020. Elle a été renversée en février 2021 par l’armée du pays, qui a accusé le gouvernement civil de venir au pouvoir grâce à une fraude électorale massive.

Suu Kyi et ses collègues politiciens ont fermement démenti toutes les accusations portées par l’armée. Le coup d’État a mis fin à une brève période de régime civil au Myanmar, contrôlé par l’armée du début des années 1960 à 2011.

Le coup d’État a déclenché des manifestations de masse pendant des mois à travers le pays, les partisans de Suu Kyi s’engageant dans des affrontements contre l’armée. La violence a fait plus de 2 000 morts, selon divers groupes de surveillance, mais l’armée a insisté sur le fait que le décompte était grandement exagéré.