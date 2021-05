Le lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman sort avec un nouveau livre sur les raisons pour lesquelles nous portons tous de si mauvais jugements

Les gens se pressent à l’extérieur dans un restaurant alors que les restrictions sur la maladie à coronavirus (COVID-19) sont assouplies à Ann Arbor, Michigan, États-Unis, le 4 avril 2021. Emily Elconin | Reuters

Un nouveau livre du lauréat du prix Nobel d’économie Daniel Kahneman demande pourquoi tout le monde prend-il de si mauvaises décisions et que pouvons-nous y faire? Pourquoi prenons-nous tous de si mauvaises décisions? Pas seulement pour investir, à propos de tout. Imaginez deux médecins qui donnent deux diagnostics différents à des patients identiques, ou deux juges qui prononcent des peines complètement différentes à des personnes du même milieu qui ont commis le même crime. Ou deux prévisionnistes économiques, confrontés aux mêmes données économiques, qui font des projections très différentes du PIB américain. Ou, pire encore, un médecin ou un juge qui pourrait donner un diagnostic ou un jugement différent en fonction de l’heure de la journée, ou même de ce qu’ils ont mangé. Pourquoi cela arrive-t-il? Existe-t-il un moyen de prendre de meilleures décisions? Pouvons-nous rendre la prise de décision plus logique? Pouvons-nous supprimer une partie de l’émotion qui obscurcit notre capacité à prendre les bonnes décisions? Plus important encore, pouvons-nous trouver un moyen de porter systématiquement de meilleurs jugements? C’est le sujet de « Noise », le nouveau livre de Kahneman et de ses collègues, Oliver Sibony et Cass R. Sunstein. Kahneman est l’un des pères fondateurs de l’économie comportementale et auteur de l’ouvrage fondateur, « Thinking Fast and Slow. « Kahneman et ses collègues définissent le «bruit» comme «la variabilité des jugements qui devraient être identiques» et il ne laisse aucun doute sur ce qu’il en ressent: «Il y en a trop». Cette «variabilité» vient du fait que les jugements sont subjectifs et ne suivent pas des règles exactes. Ce «bruit» est omniprésent dans nos vies. Médecine, droit, prévisions économiques, sécurité alimentaire, réparation automobile, peu importe. Il est là, partout où les gens doivent porter des jugements ou des décisions.

Étape sur une échelle: la différence entre le biais et le bruit

Il y a une différence entre le biais et le bruit. Si vous montez sur un pèse-personne et que chaque jour, le pèse-personne surestime votre poids réel de deux livres, c’est un biais. Si vous montez sur un pèse-personne et qu’un jour il surestime votre poids de deux livres, et le lendemain sous-estime d’une livre, et le lendemain surestime de trois livres, c’est du bruit. (Au cas où vous vous poseriez la question, Kahneman déclare que « la plupart des pèse-personnes bon marché sont quelque peu biaisés et assez bruyants. ») L’étude des biais est bien développée. Kahneman lui-même a apporté de nombreuses contributions importantes dans ce domaine. L’excès de confiance des professionnels est peut-être le biais le plus courant, que Kahneman a qualifié de «le plus important des« biais cognitifs »dans« Penser rapidement et lentement ». . De nombreux autres biais ont été identifiés, y compris le biais de confirmation (en utilisant des informations qui correspondent aux croyances existantes tout en ignorant les informations qui ne correspondent pas à ces croyances) et l’aversion aux pertes (une perte potentielle est perçue comme plus grave qu’un gain potentiel équivalent, une condition bien connue des investisseurs en actions). Le biais, en d’autres termes, est facile à voir et à décrire. Le bruit est plus difficile à voir mais non moins dommageable. La bonne nouvelle est que nous pouvons faire quelque chose à ce sujet.

Les gens ont des opinions très élevées sur leurs propres opinions

La plupart des gens ont une très haute opinion de leurs opinions. Cela rend la vie intéressante, mais c’est un réel problème lorsqu’il s’agit de jugements qui affectent la vie, la santé et l’argent des autres, car les juges, les médecins, les mécaniciens automobiles et les conseillers financiers ne comprennent généralement pas à quel point leurs jugements sont biaisés et bruyants. Pour cette raison, Kahneman s’efforce de développer une approche de la prise de décision davantage fondée sur des règles. Il est conscient que les règles et les algorithmes peuvent avoir leurs propres biais, mais estime que s’ils sont correctement construits, ils sont supérieurs au jugement humain: «La plupart des gens sont surpris d’apprendre que la précision de leurs jugements prédictifs est non seulement faible mais inférieure à celle des formules . Même les modèles linéaires simples construits sur des données limitées, ou des règles simples qui peuvent être esquissées au dos d’une enveloppe, surpassent systématiquement les juges humains. «

Audits de bruit

Pour informer les organisations de la quantité potentielle de bruit, Kahneman suggère un audit du bruit. Qu’est-ce que c’est? C’est un moyen de mesurer le bruit qu’il y a dans les systèmes, qui peut aller d’un service de radiologie à une agence d’assurance en passant par une entreprise de services financiers. Par exemple, si les membres d’une équipe de radiologie fournissent une analyse très différente de la même radiographie du même patient, c’est un problème de bruit. Kahneman décrit un protocole pour un audit acoustique qui consiste à étudier la façon dont un groupe d’experts dans une entreprise (il suggère un minimum de douze participants) réagit à deux ou trois études de cas réalistes sur une base individuelle. Chaque membre devrait résumer le cas et le jugement soit numériquement (en dollars, centiles ou probabilités) ou sur une certaine échelle avec au moins cinq degrés (tels que «très fort», «fort», «moyen», «médiocre», « ou » très pauvres. « ) Ils ne seraient pas autorisés à communiquer entre eux. Les cadres qui assemblent l’étude de cas sont interrogés au préalable pour évaluer dans quelle mesure ils s’attendent à ce que leurs experts s’entendent sur un cas donné et quel niveau de désaccord serait acceptable. Si les résultats divergent considérablement des attentes, il y a un problème de bruit.

Hygiène de décision

Kahneman appelle sa principale suggestion pour réduire le bruit «hygiène de décision», un engagement à suivre certainement des procédures claires pour réduire le bruit et les biais. Certains principes d’hygiène décisionnelle comprennent: Le but du jugement est l’exactitude et non l’expression individuelle. Kahneman appelle cela «le premier principe de l’hygiène décisionnelle». Les différences individuelles « amènent différentes personnes à se forger une vision différente du même problème. Cette observation conduit à une conclusion qui sera aussi impopulaire qu’incontournable: le jugement n’est pas le lieu pour exprimer votre individualité. » Pouvons-nous remplacer le jugement humain par des règles ou des algorithmes? Kahneman dit que s’il n’est pas souhaitable d’éliminer complètement le jugement humain, l’utilisation d’algorithmes peut améliorer les jugements en les rendant moins dépendants de ce qu’il appelle «les particularités d’un professionnel».

Résistez à l’intuition prématurée. Les professionnels prennent des décisions très rapides sur la base de l’expérience passée, qui est une source essentielle de biais et de bruit. «L’intuition n’a pas besoin d’être interdite, mais elle doit être informée, disciplinée et retardée», dit Kahneman.

Obtenez des jugements indépendants de plusieurs juges, puis envisagez de regrouper ces jugements. C’est un autre biais bien étudié: un groupe, par exemple, d’analystes financiers qui ont une opinion sur la direction du marché boursier changera souvent d’avis après avoir été exposé à un groupe exprimant des opinions différentes. Prendre un échantillon indépendant de grande taille, qu’il s’agisse d’évaluer une radiographie, un problème de moteur ou le prix futur des actions, améliorera la précision des estimations.

Pourquoi tout le monde est-il si mal à prédire l’avenir?

Pourquoi l’avenir est-il si difficile à prévoir? Il a été bien documenté que le taux de réussite des «experts» pour prédire l’avenir est terrible, de la sélection de titres aux élections en passant par les tendances sociales. Pourquoi? Premièrement, Kahneman note que les gens qui essaient de prédire l’avenir présentent les mêmes biais et le même bruit que tout le monde, ce qui limite la qualité de leurs prédictions. Deuxièmement, Kahneman dit qu’une grande partie de l’avenir est intrinsèquement inconnaissable, et plus nous allons loin, plus cela devient difficile. C’est inconnaissable pour deux raisons: parce que nous ne disposons pas d’informations complètes et parce que des événements se produisent qui sont imprévisibles et peuvent affecter les résultats. Nous n’avons pas d’informations complètes sur les entreprises, l’économie ou les particuliers. Des événements peuvent survenir et se produisent pour les entreprises, les PDG, les individus, qui sont totalement imprévisibles et affectent la qualité et le rendement de l’entreprise, de l’individu et les décisions des individus. Cela devrait rendre les pronostiqueurs d’élections politiques, de la bourse, de l’avenir en général très humbles: « Aucun de ces événements et circonstances ne peut être prédit aujourd’hui – ni par vous, ni par personne d’autre, ni par le meilleur modèle prédictif en le monde », écrit Kahneman.

Si nous sommes tous si mauvais pour prendre des décisions, pourquoi essayer de nous améliorer?