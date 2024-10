Le lauréat du Photographe animalier de l’année partage son « espoir pour la nature »

La même semaine où le Living Planet Report a publié son réquisitoire accablant sur l’état actuel de la biodiversité à travers le monde, Shane Gross, photographe animalier de l’année 2024, a déclaré à Oceanographic Magazine que son image gagnante « Swarm of Life » parle de « inspirer l’espoir face à l’adversité.

Il a été révélé la semaine dernière dans l’Indice Planète Vivante que les populations d’animaux sauvages surveillées à travers le monde ont connu un déclin moyen de 73 % au cours des 50 dernières années, avec un déclin de 56 % pour les espèces marines.

Le rapport biennal (produit par le WWF et la Zoological Society of London) contient un avertissement sévère selon lequel « le monde s’approche rapidement de points de bascule dangereux », qui incluent l’effondrement potentiel de la forêt amazonienne et la fonte rapide des glaces polaires.

«C’est un signe clair que nous exerçons une pression sur les écosystèmes de la planète et que nous augmentons le risque d’atteindre des points de basculement de changements irréversibles, tels que la disparition massive des récifs coralliens due au changement climatique, qui aura un impact à la fois sur les espèces et sur les personnes qui en sont victimes. dépendent de ces écosystèmes », Louise McRae, chercheuse à l’Institut de zoologie de ZSL, a déclaré à Oceanographic Magazine.

Même si le déclin des espèces marines n’est pas aussi prononcé que celui des espèces terrestres et d’eau douce, la baisse de 56 % de la population au cours des 50 dernières années est « toujours une tendance préoccupante », certaines espèces marines – comme les requins et les raies – affichant des déclins drastiques. à l’échelle mondiale.

Mais même si l’histoire semble sombre à l’heure actuelle, Shane Gross, journaliste spécialisé dans la conservation marine et lauréat de la catégorie Photographe océanique de l’année et photographe animalier de l’année, estime que la photographie nous donne à tous une chance de raconter une autre facette de l’histoire en « inspirant l’espoir ». » qui conduit à « une protection significative du monde naturel ».

Parlant de son image gagnante du Photographe animalier de l’année, Swarm of Life, Shane a déclaré : « Pour moi, l’image est une image d’espoir. »