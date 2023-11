Le lauréat du MTU Diversity Award crée des salles de classe où chaque Husky a sa place

Les cours de sciences biologiques de Brigitte Morin sont intentionnellement conçus pour que chaque Husky de son laboratoire ou de sa classe se sente le bienvenu tel qu’il est. Cette approche inclusive de l’enseignement a valu à Morin le prix 2023 de la diversité de l’Université technologique du Michigan.

«Cette nouvelle génération d’étudiants tient vraiment les éducateurs responsables de leur travail, ce que je trouve excellent», déclare Brigitte Morin, lauréate du Michigan Tech Diversity Award 2023.

En tant que professeure agrégée, les salles de classe de Morin sont un microcosme de ses efforts visant à accroître la capacité de Michigan Tech en matière d’enseignement inclusif. Ses cours sont aussi stimulants que ceux de Michigan Tech. Mais ses étudiants ne tarissent jamais d’éloges sur la capacité de la lauréate du Distinguished Teaching Award 2018 à faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu et inclus dans sa classe, a déclaré le proposant Michael Meyer, professeur enseignant de physique et ancien directeur du développement professoral au William G. Jackson Center for Teaching de Michigan Tech. et apprentissage (CTL).

« Même si elle porte l’une des charges d’enseignement les plus lourdes sur le campus, Brigitte n’a jamais refusé l’opportunité de faire ce travail. C’est quelque chose qu’elle laisse de la place parce que c’est sa passion et ses efforts portent leurs fruits. Elle change lentement mais sûrement la culture de l’enseignement. sur le campus.”Michael Meyer, ancien directeur du développement professoral, William G. Jackson Center for Teaching and Learning, Michigan Tech

«Brigitte a travaillé dur pour accroître la capacité de Michigan Tech en matière d’enseignement inclusif depuis son arrivée sur le campus», a déclaré Meyer, ajoutant que la vignette vidéo de Morin sur les préjugés inconscients, enregistrée alors qu’elle était conférencière et animatrice lors d’un déjeuner-causerie CTL 2016 sur les classes inclusives, a été consulté par des centaines d’assistants pédagogiques et de professeurs. Il a déclaré que cela sert de base aux instructeurs qui commencent tout juste à explorer comment les exemples pédagogiques, le langage et les hypothèses concernant les étudiants affectent leur sentiment d’appartenance en classe.

En 2021, lorsque le CTL a décidé de former une équipe pour animer des sessions en direct qui accompagnaient le projet d’enseignement STEM inclusif en ligne (iSTP) financé par la National Science Foundation, Brigitte était la première sur la liste de Meyer. Le programme, qui aide les instructeurs à envisager et à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques inclusives dans leurs salles de classe, s’est depuis étendu à huit animateurs formés, touchant plus de 50 membres du corps professoral, assistants pédagogiques et administrateurs de Michigan Tech.

À propos du prix Créé en 2014, le prix de la diversité de Michigan Tech récompense les professeurs et le personnel de l’université qui font preuve d’un engagement exemplaire envers les initiatives qui favorisent la diversité et l’inclusion. Leurs contributions prennent de nombreuses formes, notamment le recrutement, la rétention, l’enseignement, la recherche, la programmation multiculturelle, la compétence culturelle et la sensibilisation communautaire. Le lauréat du Prix de la diversité reçoit un prix de 2 500 $ et est honoré lors de la célébration annuelle des Prix du corps professoral en septembre. Tous sont les bienvenus soumettre des candidatures aux Prix de la diversitéqui doivent être rendus fin avril de chaque année.

La proposante Sarah LewAllen, coordonnatrice des stages du programme Medical Laboratory Science (MLS) de Michigan Tech, a salué l’aide de Morin dans la coordination de la participation du département des sciences biologiques à Projet Biodiversifier, un atelier en ligne qui met en valeur la diversité inhérente à la biologie. Morin est un ancien élève de la MLS 2006 et est également directeur du Biology Learning Center. Elle a facilité la formation Safe Place à MTU en tant que conseillère pédagogique pour Keweenaw Pride depuis 2016. Elle a également travaillé avec le Michigan College and University Program (MiCUP), qui amène des étudiants à Tech de Delta, Grand Rapids, Wayne County et Keweenaw Bay Ojibwa. collèges communautaires sur le campus pour une recherche ou un projet de sept semaines et une perspective globale sur l’expérience universitaire. « Brigitte a encadré une étudiante de première génération à travers son projet. Elle a fait une impression tellement positive que cette étudiante est maintenant inscrite à Tech dans le programme de sciences de laboratoire médical », a déclaré LewAllen.

L’expérience et les efforts de Morin pour promouvoir et célébrer la diversité aux niveaux institutionnel, départemental et en classe se traduisent par des interactions percutantes avec ses étudiants.

« Brigitte est un mentor pour d’innombrables étudiants aux identités diverses et souvent marginalisées », a déclaré LewAllen. « Si vous vous promenez près de son bureau, vous y verrez probablement des étudiants discuter de leurs cours et de leur vie quotidienne. »

« L’espace sécuritaire que Brigitte crée pour ses étudiants est absolument un élément essentiel de notre département. Nous sommes profondément reconnaissants du travail qu’elle accomplit.Sarah LewAllen, coordinatrice du programme Medical Lab Science, Michigan Tech

Dans ses propres mots, Morin explique ce qu’elle espère accomplir grâce à son travail et pourquoi aider tous les élèves à se sentir les bienvenus en classe est essentiel à leur réussite.

“Lors de la refonte des cours en pensant au DEIS, la première chose que tout instructeur peut faire est de permettre aux étudiants de se voir dans le matériel : vos diapositives, votre langage, vos études de cas”, déclare Brigitte Morin, lauréate du Michigan Tech Diversity Award 2023.

Q : Pourquoi le DEIS (diversité, équité, inclusion et sentiment d’appartenance) est-il important ?

BM : La diversité est interpersonnelle. Il s’agit d’une forme de conception universelle : tout le monde a accès et peut obtenir ce dont il a besoin. Parce qu’il s’agit d’une question très vaste avec de nombreuses réponses potentielles, je vais préciser ma réponse aux raisons pour lesquelles les efforts DEIS sont si importants en classe et sur le campus d’un établissement d’enseignement supérieur en me concentrant sur le S de DEIS – le sens de qui appartiennent.

Imaginez que vous êtes un étudiant de première génération qui entre dans une classe pour la première fois. Vous ne reconnaissez personne autour de vous. Votre instructeur ne vous salue pas et lance rapidement un diaporama dans lequel il parle toute l’heure sans pause. Peu de temps après le cours, vous entendez plusieurs références à « vous auriez déjà dû apprendre cela » en référence à un cours que vous n’avez pas encore suivi. Vous commencez à vous demander si vous êtes censé participer à ce cours, car il semble que tout le monde autour de vous a déjà suivi le cours mentionné par l’instructeur.

Votre anxiété commence à s’installer. Tout apprentissage qui devait avoir lieu pendant cette heure a disparu, car le sentiment de ne pas être à votre place vous empêche d’atteindre votre plus haut potentiel en tant qu’étudiant, à la fois psychologiquement et physiologiquement. C’est le travail de l’instructeur d’aider les étudiants à réussir, mais dans ce scénario, ils ont déjà créé – probablement pas intentionnellement – un sentiment de non-appartenance pour cet étudiant qui sera probablement impacter leur réussite en classe.

Maintenant, imaginez un scénario différent. Vous entrez en classe et l’instructeur vous salue, même si ce n’est qu’un sourire. Le cours commence par une courte activité de groupe au cours de laquelle vous présentez…