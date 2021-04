Si vous recherchez un nouveau PC 2-en-1, il y a plus de choix en 2021 que jamais. La dernière entrée de Dell dans la gamme Latitude axée sur les entreprises est le 7320 Detachable, un cabriolet haut de gamme avec un prix correspondant.

La semaine dernière, j’ai écrit sur le nombre croissant d’alternatives à Surface Pro de Microsoft. Cela incluait des appareils comme Apple, Lenovo et Chuwi, mais nous ne devons pas oublier Dell.

Une fiche technique prometteuse est dirigée par les derniers processeurs Intel de 11e génération, jusqu’au i7 vPro, spécialement conçu pour une utilisation professionnelle avec des fonctionnalités de sécurité et de gestion à distance supplémentaires. En théorie, combiner cela avec des graphiques Iris Xe et jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 offrira des performances haut de gamme – ce qui est relativement rare sur les tablettes Windows.

Ensuite, il y a l’écran, un écran tactile 13 pouces Full HD (1920×1080). Vous pourriez être pardonné de vous attendre à une résolution plus élevée ou à une OLED à ce prix, mais Dell a prouvé qu’il pouvait faire de superbes écrans de cette qualité.

Il prend en charge la technologie de faible lumière bleue de l’entreprise, tout en étant capable d’atteindre une luminosité maximale de 500 nits – ce qui rend le travail à l’extérieur ou sur une table de train mal positionnée une possibilité distincte.

Il est logé dans des cadres relativement minces, bien qu’il y ait de la place pour une caméra frontale de 5Mp. Il est capable de vidéo 1080p et prend en charge le déverrouillage du visage Windows Hello, bien qu’il existe également un capteur d’empreintes digitales en option sur certains modèles.

Cela fait partie d’un impressionnant combo d’appels vidéo sur papier, qui comprend également deux haut-parleurs stéréo et des microphones à double matrice. Vous obtenez également un objectif de caméra arrière secondaire de 8 Mpx, bien qu’il soit peu probable qu’il convienne à la photographie sérieuse.

La fonctionnalité 2-en-1 est ajoutée grâce au clavier détachable 7320 dédié de Dell, bien qu’il doive être acheté en tant qu’accessoire séparé. Les limitations de Windows 10 en mode tablette en font un achat nécessaire pour la plupart des gens. Il permet à la tablette d’être solidement ancrée en place, avec sa béquille intégrée permettant une utilisation mains libres.

Le clavier lui-même est rétro-éclairé et comprend un petit trackpad, mais une souris Bluetooth fonctionnera probablement mieux à long terme. Il existe également une compatibilité avec le stylet amovible Latitude 7320, mais encore une fois, c’est un achat supplémentaire facultatif.





Image: Dell



Le Latitude 7320 Detachable est livré avec seulement une batterie de 40 Wh, bien que la charge de 65 W via les ports USB-C aide à adoucir le coup. Ils sont tous deux compatibles Thunderbolt 4 et reliés par une prise casque 3,5 mm et DisplayPort.

Tout cela est livré dans un emballage incroyablement léger. Le Latitude 7320 détachable pèse 851 g sous forme de tablette, alors qu’il pèse un peu plus de 1,2 kg avec le clavier attaché, ce qui correspond à certains des meilleurs ordinateurs portables.

L’appareil a été annoncé pour la première fois au CES en janvier, mais ce n’est que maintenant que Dell le commercialise. Vous aurez besoin de poches profondes, cependant – le Latitude 7320 Detachable commence à 1549 $ US (environ 1115 £).

Le prix américain correspond à peu près à ce que vous paierez pour le Surface Book 3 d’entrée de gamme de Microsoft, bien qu’il adopte un facteur de forme très différent. Une comparaison peut-être plus significative avec la Surface Pro 7, un appareil qui commence à presque la moitié du prix.

La qualité de construction haut de gamme et les spécifications haut de gamme peuvent-elles rivaliser avec les meilleurs 2-en-1 que vous pouvez acheter, ou le Latitude 7320 Detachable devrait-il être réservé aux clients professionnels? Seul le temps le dira.

Si vous souhaitez être l’un des premiers utilisateurs, l’appareil est disponible à l’achat dès maintenant sur le site Web américain de Dell. Cependant, les prix et la disponibilité au Royaume-Uni n’ont pas encore été révélés.

