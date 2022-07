Le latin du code logiciel est en plein essor

Caitlin Mooney a 24 ans et est passionnée par la technologie qui remonte à l’ère de Spoutnik.

Mooney, un récent diplômé en informatique du New Jersey Institute of Technology, est un fan des technologies qui étaient en vogue il y a un demi-siècle, y compris les ordinateurs centraux et les logiciels appelés COBOL qui les alimentent. Ce truc ne rapportera pas de points intéressants dans la Silicon Valley, mais c’est essentiel technologie dans les grandes banques, les compagnies d’assurance, les agences gouvernementales et d’autres grandes institutions.

Au cours de la recherche d’emploi de Mooney, des employeurs potentiels ont vu son expertise et ont voulu parler de postes plus importants que ce qu’elle recherchait. “Ils seraient vraiment excités”, m’a dit Mooney. Elle essaie maintenant de se décider entre plusieurs offres d’emploi.

La résilience des technologies informatiques vieilles de plusieurs décennies et des personnes qui s’y sont spécialisées montre que les nouvelles technologies reposent souvent sur de nombreuses technologies anciennes.