Les ordinateurs portables se sont révélés incroyablement populaires et précieux en 2020, mais trouver un excellent appareil qui ne casse pas la banque n’est toujours pas si facile. La société chinoise Chuwi a tenté de changer cela ces derniers mois, avec une série de publications budgétaires impressionnantes.

Son prochain appareil semble poursuivre cette tendance, bien que dans un facteur de forme beaucoup plus fin et plus léger que celui auquel nous sommes habitués. Le LarkBook 13,3 pouces ne mesure que 11,9 mm d’épaisseur et pèse moins de 1 kg, ce qui le rend bien adapté à la productivité en déplacement.

Travailler à partir d’un avion, d’un train ou d’une automobile peut être hors de propos pour la plupart des gens pour le moment, mais il existe de nombreuses autres raisons d’envisager cet appareil. Le principal d’entre eux est la conception, avec un alliage d’aluminium et de magnésium aidant le LarkBook à regarder la pièce.

L’affichage est également impressionnant sur le papier, en tant que panneau Full HD (1920 x 1080) avec de minuscules cadres. Cela signifie que le LarkBook a l’air de la pièce, bien que nous ne puissions pas être sûrs à quel point il résiste à une utilisation quotidienne.

L’un des domaines dans lesquels le LarkBook peut avoir du mal est la performance, car il est équipé du processeur Intel N4120 à 2,4 GHz. Bien qu’il semble être un grand pas en avant par rapport à son prédécesseur dans le N3350, les points de repère suggèrent qu’il ne peut pas tenir une bougie aux récents i5. C’est une préoccupation, surtout si l’on considère qu’il est commercialisé auprès des étudiants et des employés de bureau.

Cependant, le N4120 est décrit comme un processeur de faible puissance, ce qui devrait augmenter considérablement la durée de vie de la batterie. Chuwi dit que le LarkBook est « durable » mais ne cite aucun chiffre spécifique.

La carte graphique intégrée Intel UHD 600 semble beaucoup plus prometteuse, et Chuwi affirme qu’elle est capable de décoder « facilement » la vidéo 4K. Il y a aussi 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go sur la seule configuration disponible.

Vous disposez également de quatre haut-parleurs avec prise en charge du son surround DTS et de micros à double matrice. Il y a aussi beaucoup de ports – deux ports USB-A, prise casque 3,5 mm, emplacement pour carte microSD et USB-C pour une charge rapide.

Le prix n’a pas encore été révélé, mais si la liste sur AliExpress est quelque chose à faire, elle commencera autour de 324 £ / 419 $ US.

En quoi est-ce différent des autres ordinateurs portables Chuwi?

La gamme d’ordinateurs portables de Chuwi continue de croître et c’est loin d’être le seul appareil à clapet que la société fabrique. Le GemiBook (à partir de 349 £ / 349 $ US) et le CoreBook Pro (389 £ / 439 $ US) ont tous deux été lancés au cours des derniers mois, alors pourquoi choisiriez-vous le LarkBook par rapport à ces appareils à prix similaire?







Le grand est sa portabilité. Le GemiBook et le CoreBook Pro (tous deux de 1,34 kg) ne sont en aucun cas lourds, mais tomber sous 1 kg fait du LarkBook l’un des ordinateurs portables les plus légers du marché.

Une autre attraction est la configuration audio, avec quatre haut-parleurs DTS rares à ce prix. Bien que nous ne puissions pas vérifier leur qualité sonore, c’est le double du nombre que vous trouverez sur les deux autres appareils. Il s’en tient également aux micros à double matrice, ce qui signifie que l’entrée audio doit être aussi bonne que la sortie.

Les spécifications de la webcam n’ont pas été annoncées, bien qu’il soit probable qu’elle rejoigne le GemiBook et le CoreBook Pro dans les caméras sportives 1Mp.

Le LarkBook est maintenant disponible à l’achat sur le site Web de Chuwi. Tous les achats effectués avant le 23 décembre bénéficieront d’un sac pour ordinateur portable gratuit, tandis que vous pouvez saisir votre adresse e-mail pour 50 USD de réduction sur le prix demandé. Si vous préférez, l’appareil est également disponible sur AliExpress.

