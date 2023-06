Le large sourire de Ram Charan, le bonheur d’Upasana Kamineni lors de la livraison de Mega Princess sont INCONTOURNABLES [Watch Video]

Ram Charan et Upasana Kamineni a accueilli une petite fille il y a environ 5 jours. Tous deux ont accueilli une petite fille. Upasana et Ram Charan avaient auparavant décidé d’avoir un bébé seulement après s’être bien installés dans leur vie. Et le moment heureux est arrivé dans leur vie il y a environ 5 jours. Les deux tourtereaux, mariés depuis plus d’une décennie, ont accueilli une fille, désormais connue sous le nom de Méga princesse. Une vidéo au moment où Upasana était emmenée dans la salle d’accouchement devient virale en ce moment. Et c’est INCONTOURNABLE.

Ram Charan est tout sourire, Upasana ne peut contenir son bonheur alors qu’elle s’apprête à entrer dans la salle d’accouchement

Upasana Kamineni et Ram Charan ont enfin embrassé la parentalité maintenant. Ils sont les fiers parents d’une petite fille. Une vidéo où Upasana entrait dans la salle de travail devient virale dans les nouvelles du divertissement. Meha Patel, une amie de Ram Charan et Upasana a partagé une vidéo. Upasana est vêtue de ses tenues de travail. Elle est conduite dans la salle de travail par le personnel de l’hôpital. Upasana est entourée de ses proches. Ram Charan semble trop excité et on le voit marcher devant. Quand Meha l’appelle, il se retourne et son sourire est incontournable vers la fin.

Regardez la vidéo de Ram Charan et Upasana avant l’arrivée de Mega Princess ici :

Upasana Kamineni a partagé la vidéo sur ses histoires Instagram et a rappelé le moment le plus précieux de sa vie. « Il y a 5 jours. Le moment le plus heureux de notre vie ! Entouré de tellement d’amour », a-t-elle écrit en laissant tomber une émoticône en forme de cœur rouge à côté. Upasana appelle toutes les personnes autour d’elle du gaz hilarant. Meha a qualifié Upasana de « pilule du bonheur » dans la légende de la vidéo. Découvrez les instantanés de ses histoires Instagram ici:

Le nom Mega Princess a été donné à la petite fille nouveau-née par son grand-père, la mégastar Chiranjeevi. Le grand-père est sur un petit nuage, tout comme le reste de la famille. Ram Charan et Upasana ont décidé de congeler les œufs juste après qu’ils se soient mariés. Upasana et Ram Charan étaient très clairs sur le fait qu’ils ne voulaient pas se conformer à la pression sociale d’avoir des enfants tout de suite. Et Upasana est assez fier de ce fait. Il semble toujours surréaliste que le couple qui avait annoncé sa grossesse il y a quelque temps ait déjà embrassé la parentalité.