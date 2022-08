Le laquais de Poutine, Steven Seagal, inspecte la prison russe du “massacre” où 50 prisonniers de guerre ukrainiens ont été “brûlés vifs” dans une explosion mystérieuse

La star d’action HOLLYWOOD et défenseur de Vladimir Poutine Steven Seagal a été photographié en train de visiter un camp de prisonniers de guerre ukrainien où 50 personnes sont mortes dans une récente explosion.

L’acteur, 70 ans, a été photographié en train de regarder à travers les barreaux d’une prison où des Ukrainiens sont détenus par les forces pro-russes.

L’artiste martial serait en train de filmer un documentaire sur le Donbass Crédit : Vladimir Solovyov – Télégramme.

Seagal a regardé à travers les barreaux les prisonniers de guerre ukrainiens Crédit : Vladimir Solovyov – Télégramme.

L’acteur hollywoodien Steven Seagal rencontre le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pushilin Crédit : Denis Pushilin

Apparaissant sur la chaîne Telegram de l’animateur de télévision russe et propagandiste de Poutine Vladimir Solovyov, l’acteur et artiste martial né aux États-Unis a été filmé en train de visiter le camp où au moins 50 détenus ukrainiens ont été tués le mois dernier.

Solovyov a déclaré que Seagal “a personnellement examiné les preuves – y compris les morceaux de roquettes américaines – qui confirment les liens de Kyiv avec le meurtre de masse de leurs propres soldats”.

Seagal, qui a longtemps agi comme la marionnette de Poutine et a la nationalité russe, a été vu en train d’inspecter le centre de détention d’Olenivka dans la région de Donetsk en Ukraine aux côtés de Denis Pushilin, chef de la République populaire séparatiste de Donetsk.

Pushilin a affirmé que Seagal tournait un documentaire sur la guerre en Ukraine.

“Steven a dit que 98% des gens qui parlent du conflit dans les médias ne sont jamais venus ici [in Donbas]”, a écrit Pushilin sur Telegram.

Il a été photographié en train de parler aux prisonniers et d’examiner les dégâts causés au camp, sur une image examinant des éclats d’obus.

Soloviev a ajouté que Seagal “a parlé avec des membres de groupes armés ukrainiens et leur a posé des questions inconfortables”.

Le mois dernier, la prison a été le théâtre d’une explosion meurtrière qui a tué une cinquantaine de détenus ukrainiens, dont des prisonniers de guerre qui s’étaient rendus en mai à l’aciérie assiégée d’Azovstal à Marioupol.

Kyiv a accusé Moscou d’avoir massacré les détenus et les Nations Unies enquêtent sur les décès en tant que crimes de guerre potentiels.

Le camp de prisonniers, à environ 20 km de la ville de Donetsk, abriterait quelque 1 500 combattants de l’usine d’Azovstal.

L’Ukraine affirme que les prisonniers de guerre ont été délibérément déplacés à Olenivka juste avant l’attaque, et affirme que des images satellite effrayantes montrent ce qui semble être des tombes fraîchement creusées dans les semaines qui ont précédé l’explosion.

Le président du pays, Volodymyr Zelensky, a qualifié l’attaque de “crime de guerre délibéré par les Russes”.

Une vidéo diffusée à la télévision d’État russe a révélé des corps carbonisés et du métal tordu.

La Russie, pour sa part, a nié ces allégations et a accusé les forces ukrainiennes d’être responsables de l’explosion à l’aide d’un lance-roquettes fourni par les États-Unis.

Mais les experts consultés par le Washington Post affirment que les preuves ne corroborent pas l’affirmation de Moscou selon laquelle l’explosion a été causée par le système de lancement de fusées Himars.

Steven a déclaré que 98 % des personnes qui parlent du conflit dans les médias ne sont jamais venues ici [in Donbas] Denis Pushilin

La Russie a jusqu’à présent interdit aux enquêteurs indépendants d’accéder au site.

Les responsables du renseignement américain ont averti que la Russie tentait de produire de fausses preuves pour blâmer l’Ukraine pour l’attaque du 29 juillet.

“Nous prévoyons que des responsables russes essaieront de piéger les forces armées ukrainiennes en prévision de la visite de journalistes et d’enquêteurs potentiels sur le site de l’attaque”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

L’entrepreneure ukrainienne Anna Vorosheva a déclaré la semaine dernière au Guardian qu’elle avait été détenue dans la prison de l’horreur pendant 100 jours après avoir été détenue à la mi-mars.

Elle a affirmé que les prisonniers de sexe masculin étaient souvent tirés de leur lit et battus par des gardiens de prison.

“Nous avons entendu leurs cris”, a-t-elle déclaré. “Ils ont mis de la musique forte pour couvrir les cris.”

Elle a poursuivi: “Les enquêteurs plaisantaient à ce sujet et demandaient aux détenus:” Qu’est-il arrivé à votre visage? Le soldat répondait : « Je suis tombé » et ils riaient. »

L’homme de 70 ans a été filmé en train de se promener dans le camp de prisonniers où 50 prisonniers de guerre ont été tués Crédit : Vladimir Solovyov – Télégramme.

Olenivka a été le site de crimes de guerre russes présumés le mois dernier Crédit : AP

Seagal est depuis longtemps un partisan de premier plan de Poutine, le décrivant comme un “frère” Crédit : AFP

Seagal, qui a joué dans les thrillers d’action Hard to Kill et Under Siege des années 90, entretient depuis longtemps des liens étroits avec Vladimir Poutine.

Ses grands-parents paternels étaient tous deux des immigrants juifs russes et il a reçu son passeport russe personnellement de Poutine en 2016.

Deux ans plus tard, le président russe fait de lui l’envoyé de la Russie aux États-Unis pour les questions humanitaires.

La même année, il a également obtenu la citoyenneté de la Serbie, l’un des alliés européens les plus proches de la Russie, et a rencontré un ami de Poutine, le dictateur biélorusse Victor Loukachenko.

Avant la guerre en Ukraine, Seagal décrivait Poutine comme “l’un des plus grands dirigeants mondiaux, sinon le plus grand dirigeant mondial, vivant aujourd’hui”.

En mars de cette année, l’acteur s’est rendu à Moscou pour sa fête d’anniversaire, à laquelle ont assisté un certain nombre de copains de Poutine, dont beaucoup ont fait l’objet de sanctions internationales.

Parmi ses autres liens étranges avec le pays, en 2013, Seagal a rejoint le fabricant d’armes russe OSIRIS, faisant pression sur les États-Unis pour assouplir les restrictions à l’importation d’armes de fabrication russe et développant son propre fusil à longue portée.

Alors que Seagal a renforcé ses liens avec Poutine, le décrivant comme “un frère” en 2014, le président russe a été beaucoup plus cool en retour.

En 2015, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré : “Je ne dirais pas nécessairement qu’il est [Putin] Un grand fan [of Seagal]mais il a définitivement vu certains de ses films.”